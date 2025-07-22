ВСУ предприняли очередной рискованный шаг под Курском — но все пошло не по плану

Депутат Колесник: Украина усиливает переговорные позиции атаками под Курском

2:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина предпринимает попытки усилить свои позиции перед переговорами за счет атак на границе. Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Ранее Telegram-канал "Северный ветер" сообщил о возобновлении украинских атак в районе Курской области. По данным канала, на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ задействовали переброшенные резервы, в том числе бойцов штурмового батальона "Айдар" (признан в России террористической организацией и запрещен). Противник пытался прорваться со стороны Сумской области, но понес серьезные потери.

Колесник напомнил, что киевские власти уже давно анонсировали наступательные действия, и нынешние атаки укладываются в эту логику.

Он отметил, что все предыдущие попытки украинского контрнаступления заканчивались поражением.

"Весь этот контрнаступ в таком миниатюрном варианте заканчивается полным их поражением, рассеиванием и уничтожением", — заявил Колесник.

По словам депутата, обострение ситуации может быть связано с приближающимися переговорами.

"Накануне переговоров все-таки надо как-то показать себя во всей красе. Он, собственно, себя и показал. Но получили серьезный ответ", — добавил он.

Колесник подчеркнул, что российская армия нанесла удары по ключевым объектам на украинской территории.

Он выразил мнение, что Владимир Зеленский пытается сорвать переговорный процесс, используя атаки как инструмент давления.

"Таким, скажем так, жалким образом Зеленский пытается оказать, составить свое. Но опять же — уже это говорено-переговорено — усиливает свои эти переговорные позиции. Как может, так и усиливает", — пояснил Колесник.

Он уверен, что подобные действия не повлияют на окончательное решение о проведении переговоров.