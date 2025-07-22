Кто на самом деле едет на переговоры с Россией от Киева — и зачем

Политолог Баширов: Умеров поедет на переговоры по указанию Трампа

Участие Рустема Умерова в переговорах между Россией и Украиной не имеет значения, поскольку он не обладает самостоятельностью. Об этом Pravda.Ru заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Встрече по Украине во Франции, 17 апреля

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах с Россией украинскую делегацию вновь возглавит Рустем Умеров. В 2023–2025 годах он занимал пост министра обороны Украины. На прошлой неделе Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

По мнению Баширова, Умеров не будет играть активной роли в переговорах. Он подчеркнул, что украинская сторона не рассматривает этот процесс как полноценный диалог.

"Умеров абсолютно несамостоятельная личность. Он произнесет ровно то, что ему написали в офисе Зеленского. Он не переговорщик. Это человек, который поедет просто отбывать номер. Посидит там, послушает нас, произнесет фразы, которые ему написаны, и уедет", — заявил эксперт.

Баширов отметил, что формат предстоящей встречи не предполагает поиск компромиссов и сближение позиций.

"Это не переговоры вообще, это встреча. Переговоры — это когда есть определенная повестка и по ней идет обсуждение сближения позиций, поиск компромиссов или, соответственно, фиксация невозможности достижения. Здесь этого не будет", — пояснил политолог.

Он также подчеркнул, что участие Украины стало возможным лишь под внешним давлением.

"Украинцы поехали только потому, что их подопнул [президент США Дональд] Трамп. Поэтому придавать какую-то роль Умерову совершенно бессмысленно. Человек с любой другой фамилией действовал бы точно так же", — добавил Баширов.

Комментируя возможный стиль ведения диалога Умеровым, политолог заявил, что не ждет от него никакой инициативы или жесткости.