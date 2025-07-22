Участие Рустема Умерова в переговорах между Россией и Украиной не имеет значения, поскольку он не обладает самостоятельностью. Об этом Pravda.Ru заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах с Россией украинскую делегацию вновь возглавит Рустем Умеров. В 2023–2025 годах он занимал пост министра обороны Украины. На прошлой неделе Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
По мнению Баширова, Умеров не будет играть активной роли в переговорах. Он подчеркнул, что украинская сторона не рассматривает этот процесс как полноценный диалог.
"Умеров абсолютно несамостоятельная личность. Он произнесет ровно то, что ему написали в офисе Зеленского. Он не переговорщик. Это человек, который поедет просто отбывать номер. Посидит там, послушает нас, произнесет фразы, которые ему написаны, и уедет", — заявил эксперт.
Баширов отметил, что формат предстоящей встречи не предполагает поиск компромиссов и сближение позиций.
"Это не переговоры вообще, это встреча. Переговоры — это когда есть определенная повестка и по ней идет обсуждение сближения позиций, поиск компромиссов или, соответственно, фиксация невозможности достижения. Здесь этого не будет", — пояснил политолог.
Он также подчеркнул, что участие Украины стало возможным лишь под внешним давлением.
"Украинцы поехали только потому, что их подопнул [президент США Дональд] Трамп. Поэтому придавать какую-то роль Умерову совершенно бессмысленно. Человек с любой другой фамилией действовал бы точно так же", — добавил Баширов.
Комментируя возможный стиль ведения диалога Умеровым, политолог заявил, что не ждет от него никакой инициативы или жесткости.
"Абсолютно бесцветная личность. Весь киевский режим вообще вымывает любую идентичность чиновников. Их задача — просто слепо следовать тому, что им пишут", — подчеркнул эксперт.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.