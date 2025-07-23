Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве установится жаркая и сухая погода
Рост импорта: российский алюминий находит новые рынки вопреки санкциям
Эфирные масла цитрусовых и солнце: опасности для вашей кожи летом
Енот Педро — начало большой фермы: планы Джигана и Самойловой
Падчерица Урганта Эрика Кикнадзе начала карьеру стилиста с работы с Анной Делви
Кошки показывают свою привязанность с помощью моргания
В Госдуму внесён законопроект о круглогодичном призыве на военную службу
Работаете за компьютером? Вот что вредит вашу зрению на самом деле
Затопление машин в Москве: как ОСАГО и КАСКО могут покрыть ущерб от ливня

Новобранцев ждут круглый год: зачем пересматривают систему призыва

Депутат Заварзин объяснил цель круглогодичного призыва в армию
2:21
Силовые структуры » Военные новости

Круглогодичный призыв позволит снять избыточную нагрузку с военкоматов и упростит процедуру отправки новобранцев. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Солдаты
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солдаты

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий проводить призыв граждан на срочную службу в течение всего календарного года. Согласно инициативе, с 1 января по 31 декабря будут проходить медосвидетельствование, профотбор и заседания призывной комиссии. Однако сама отправка призывников в армию сохранится дважды в год — весной и осенью.

По словам Виктора Заварзина, идея круглогодичного призыва абсолютно логична и оправданна.

Он пояснил, что фиксированные весенние и осенние сроки часто мешают объективному и своевременному учету призывников.

"На это есть причины, чтобы он не попал, и начинаются преследование, поиски его и так далее. Разные причины есть", — отметил Заварзин.

Он добавил, что при круглогодичной системе у человека, пропустившего срок по уважительной причине, появится возможность без проблем попасть на учет и быть призванным позже.

"Например, тебя или меня, а я не мог, мало ли какая там причина, а призыв закончился, призыв же сроки имеет, имеется в виду сейчас. Ничего страшного. Может, у меня там что-то семейное было, неважно, может лечился, все может быть", — привел пример парламентарий.

Заварзин считает, что новая модель призыва позволит разгрузить военкоматы и сделать их работу более стабильной.

"Во-первых, будут разгружены военкоматы, серьезная нагрузка упадет, будут в хорошем ритме работать, спокойно", — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что в инициативе нет ничего угрожающего или репрессивного для молодежи.

"Никакого тут преследования, или как начинают интерпретировать. Ничего этого нет. Это просто мы уходим от фиксированного двухразового призыва, говорим о годичном призыве. Вот и вся песня", — подытожил Заварзин.

Он добавил, что законопроект пока только внесен, и его еще предстоит детально рассматривать в Госдуме.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Тренер Ольга Дерендеева: три упражнения для осанки укрепляют спину за 2–3 недели
Илорская церковь Святого Георгия в Абхазии: архитектурное чудо XI века — мнение гидов
Камеру у двери можно поставить без согласия соседей — разъяснение юристов
Минприроды РФ разработает программу борьбы с обмелением Каспийского моря
Биолог Т. Алексеева рассказала, какие ягоды полезны для сердца
Рецепт салата с индейкой барбекю и тыквой с соусом барбекю
Цветы к дому Мельниковой на Мойке: исторический особняк привлекает поклонников поэтов
11 форм ожирения: Как генетика меняет подход к лечению и профилактике
Депутат Заварзин объяснил цель круглогодичного призыва в армию
85-летний актёр Кромвелл о переходе в веганство: личное откровение после съёмок Бэйба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.