Новобранцев ждут круглый год: зачем пересматривают систему призыва

Круглогодичный призыв позволит снять избыточную нагрузку с военкоматов и упростит процедуру отправки новобранцев. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий проводить призыв граждан на срочную службу в течение всего календарного года. Согласно инициативе, с 1 января по 31 декабря будут проходить медосвидетельствование, профотбор и заседания призывной комиссии. Однако сама отправка призывников в армию сохранится дважды в год — весной и осенью.
По словам Виктора Заварзина, идея круглогодичного призыва абсолютно логична и оправданна.
Он пояснил, что фиксированные весенние и осенние сроки часто мешают объективному и своевременному учету призывников.
"На это есть причины, чтобы он не попал, и начинаются преследование, поиски его и так далее. Разные причины есть", — отметил Заварзин.
Он добавил, что при круглогодичной системе у человека, пропустившего срок по уважительной причине, появится возможность без проблем попасть на учет и быть призванным позже.
"Например, тебя или меня, а я не мог, мало ли какая там причина, а призыв закончился, призыв же сроки имеет, имеется в виду сейчас. Ничего страшного. Может, у меня там что-то семейное было, неважно, может лечился, все может быть", — привел пример парламентарий.
Заварзин считает, что новая модель призыва позволит разгрузить военкоматы и сделать их работу более стабильной.
"Во-первых, будут разгружены военкоматы, серьезная нагрузка упадет, будут в хорошем ритме работать, спокойно", — пояснил он.
Депутат подчеркнул, что в инициативе нет ничего угрожающего или репрессивного для молодежи.
"Никакого тут преследования, или как начинают интерпретировать. Ничего этого нет. Это просто мы уходим от фиксированного двухразового призыва, говорим о годичном призыве. Вот и вся песня", — подытожил Заварзин.
Он добавил, что законопроект пока только внесен, и его еще предстоит детально рассматривать в Госдуме.
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