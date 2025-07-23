Отчаянный ход: что стоит за планом двух стран отправить Украине оружие

Поставка новых систем Patriot Украине стала поворотным моментом в военной стратегии Берлина, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах дефицита ПВО, нестандартных решениях и последствиях для безопасности авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комплекс ПВО Patriot

Правительство Германии подтвердило планы передать Украине дальнобойные зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot "как можно скорее" после того, как, по сообщениям, было достигнуто соглашение с Соединенными Штатами. Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Берлин заявил о направлении пяти систем Patriot из уже значительно истощенных собственных запасов.

"В ближайшие дни мы будем тесно координировать действия, чтобы определить, как лучше всего это реализовать", — заявил он после заседания Контактной группы по обороне Украины.

Министр также отметил, что Германия предоставит зенитные ракеты и профинансирует производство дальнобойных беспилотников на территории Украины. Писториус также подтвердил давние предположения о том, что поставки Patriot в Швейцарию были отложены, и что комплексы, ранее предназначенные для ВВС Швейцарии, будут перенаправлены вооруженным силам Германии, при этом поставки начнутся в 2027–2028 годах для замены единиц, переданных Украине. По сообщениям, правительство Швейцарии уже дало на это согласие.

Заявление министра обороны Писториуса контрастирует с его предыдущим утверждением о том, что у вооруженных сил Германии недостаточно комплексов Patriot для отправки новых систем в Украину. Он утверждал, что осталось лишь шесть батарей: три были переданы Украине, две развернуты в Польше, а еще одна используется в операциях и тренировках НАТО.

В апреле 2024 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок аналогично отметила по поводу возможностей своей страны: "К сожалению, запасы, особенно наших собственных комплексов Patriot, практически исчерпаны. Поэтому я ясно дала понять на встрече министров иностранных дел НАТО, что мы должны проверить наличие всех систем Patriot в Европе и в мире и что мы приложим все усилия, чтобы получить эти системы для Украины".

Во второй неделе июля 2025 года генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил, что Берлин готовится к заключению крупного оборонного контракта на приобретение двух комплексов Patriot для Украины, хотя на тот момент не ожидалось, что страна будет готова еще больше сократить свои и без того ограниченные запасы ради этого.

Стоимость одной системы оценивается в 2,5 миллиарда долларов, и финансирование поставок комплексов Patriot Украине оказалось особенно обременительным для государств Восточной Европы и других сторонников Киева в западном мире — особенно с учетом того, что системы понесли серьезные потери в бою, с темпами, значительно превышающими возможности НАТО по их восполнению. Эти потери неоднократно подтверждались видеозаписями с беспилотников, начиная с марта 2024 года. Последние российские удары в вечернее время 21 июля успешно поразили один из немногих оставшихся у Украины комплексов Patriot, уничтожив три пусковые установки ЗРК и сопутствующую радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Еще одной крупной проблемой, вызывающей споры вокруг поставок комплексов Patriot, стали растущие сомнения в их эффективности. Украинские и западные источники недавно заявили, что система оказалась все менее эффективной против атак российских баллистических ракет, поскольку эти ракеты демонстрируют все более высокую маневренность, что делает их крайне трудными для обнаружения.

Подобные сообщения не являются новыми: представитель ВВС Украины Игорь Игнат 26 мая отметил недостатки системы в перехвате атак российских баллистических ракет "Искандер-М", указав: