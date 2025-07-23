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За кулисами конфликта: зачем ВСУ на самом деле обращаются к Трампу

Герой России Липовой объяснил просьбу Сырского перенести войну на территорию РФ
Силовые структуры » Военные новости

Украинские власти пытаются уйти от ответственности и втянуть США в эскалацию конфликта. Об этом Pravda.Ru заявил Герой России, председатель Президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

сырский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
сырский

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post призвал Дональда Трампа помочь в переносе войны на территорию России. Он отказался отвечать на вопрос о наличии у Украины ракет ATACMS. Издание отметило, что, по всей вероятности, запасы этих ракет у ВСУ исчерпаны.

По словам Липового, заявления украинских военных о переносе войны на территорию России — это попытка скрыть внутренние проблемы в стране.

"Зеленский, Сырский, Ермак, вся эта шайка чувствует, что расплата приближается, и сейчас пытаются найти любой выход, чтобы уйти от ответственности и предлагают различные варианты своим хозяевам", — сказал он.

Он считает, что обращение к Трампу связано с желанием отвлечь внимание украинского общества от происходящего внутри страны.

"Один из вариантов — это перенос боевых действий на территорию России, чтобы таким образом отвлечь внимание украинского общества от того беспредела, который сейчас творится на их территории, и тем самым отвлечь народ, направить по ложному пути", — пояснил Липовой.

По его словам, руководство Украины регулярно выходит на Трампа с нереалистичными инициативами, которые остаются без внимания.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации подобные призывы не получат ответа со стороны Вашингтона.

Липовой также объяснил, что на практике под "переносом войны на территорию России" подразумевается расширение военного потенциала ВСУ.

"Под перенесением на территорию России войны подразумевается дать Украине дальнобойное оружие, дать Украине еще большее количество дронов, дать Украине денег для налаживания этих дронов, выпуск этих дронов", — сказал он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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