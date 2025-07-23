За кулисами конфликта: зачем ВСУ на самом деле обращаются к Трампу

Герой России Липовой объяснил просьбу Сырского перенести войну на территорию РФ

Украинские власти пытаются уйти от ответственности и втянуть США в эскалацию конфликта. Об этом Pravda.Ru заявил Герой России, председатель Президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сырский

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post призвал Дональда Трампа помочь в переносе войны на территорию России. Он отказался отвечать на вопрос о наличии у Украины ракет ATACMS. Издание отметило, что, по всей вероятности, запасы этих ракет у ВСУ исчерпаны.

По словам Липового, заявления украинских военных о переносе войны на территорию России — это попытка скрыть внутренние проблемы в стране.

"Зеленский, Сырский, Ермак, вся эта шайка чувствует, что расплата приближается, и сейчас пытаются найти любой выход, чтобы уйти от ответственности и предлагают различные варианты своим хозяевам", — сказал он.

Он считает, что обращение к Трампу связано с желанием отвлечь внимание украинского общества от происходящего внутри страны.

"Один из вариантов — это перенос боевых действий на территорию России, чтобы таким образом отвлечь внимание украинского общества от того беспредела, который сейчас творится на их территории, и тем самым отвлечь народ, направить по ложному пути", — пояснил Липовой.

По его словам, руководство Украины регулярно выходит на Трампа с нереалистичными инициативами, которые остаются без внимания.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации подобные призывы не получат ответа со стороны Вашингтона.

Липовой также объяснил, что на практике под "переносом войны на территорию России" подразумевается расширение военного потенциала ВСУ.