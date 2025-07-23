В Госдуме прокомментировали массированную DDoS-атаку на Крым

Массированная DDoS-атака на операторов связи в Крыму — это элемент гибридной войны, развязанной против России. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хакер

Ранее Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма сообщило о масштабной DDoS-атаке на инфраструктуру связи. Атака затронула крупных операторов фиксированной связи полуострова. По данным ведомства, специалисты уже проводят необходимые мероприятия, однако часть сервисов может быть временно недоступна для абонентов.

По словам Ющенко, кибератаки на Крым следует рассматривать в контексте развёрнутой против России гибридной войны, включающей сразу несколько направлений.

"Масштабная информационная гибридная война включает в себя три составляющих: горячее противостояние на линии боевого соприкосновения, идеологическую, технологическую войну, экономическую войну и в том числе идеологическую войну за умы нашего поколения", — отметил Ющенко.

Он подчеркнул, что Крым играет ключевую роль в обороне страны, а потому становится одной из главных целей атак.

"Крым практически является форпостом, он находится практически на линии боевого соприкосновения. Крым является раздражителем непосредственно киевского режима в первую очередь", — добавил парламентарий.

Ющенко обратил внимание на сезонный характер провокаций со стороны противника и указал на цели подобных акций.

"Особенно в летний сезон, в туристический сезон. Цель — дестабилизация. Поэтому тут сложно чему-то удивляться", — пояснил он.

Он подчеркнул, что кибератаки — лишь часть комплексного давления, оказываемого на полуостров. В этом контексте защита критической инфраструктуры должна опираться на самые современные технологии.

"Мы должны понимать, что нам противостоят лучшие технологии всего Запада. Пока мы не сможем противостоять, технологически не сможем ответить этим вызовам... Сегодня защита как раз в этом направлении должна быть соответствующей", — сказал Ющенко.

Комментируя конкретную атаку на крымских операторов связи, он отметил, что мишенью может быть как инфраструктура, так и гражданское население.