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Перемирие или передышка: вот что на самом деле сулят переговоры в Стамбуле

Политологи оценили шансы на успех переговоров России и Украины в Стамбуле
4:13
Силовые структуры » Военные новости

Очередной, третий по счёту, этап переговоров между Россией и Украиной запланирован на 23 июля в Стамбуле.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Об этом сообщило интернет-издание "Подмосковье сегодня", отметив, что, несмотря на продолжающийся диалог между Москвой и Киевом, вопрос о завершении активной фазы конфликта остаётся открытым.

Точные сроки окончания военных действий в российском руководстве не называют, однако в обществе уже обсуждаются возможные сценарии и предпосылки к урегулированию ситуации.

Предыдущие два раунда переговоров, прошедшие в Стамбуле, стали первыми прямыми встречами сторон с весны 2022 года. Первый этап, состоявшийся 16 мая, завершился важным гуманитарным шагом — договорённостью об обмене пленными в формате "1000 на 1000", что стало крупнейшей подобной акцией за время конфликта.

Однако, как отмечает РБК, вопросы прекращения огня остались без прогресса. Дискуссии ограничились обсуждением обмена пленными, возвращения тел погибших и базовых механизмов снижения напряжённости. Также был подготовлен проект меморандума о гуманитарных коридорах, но его подписание отложили.

Второй раунд, проведённый 2 июня, также в Стамбуле, вновь сосредоточился на гуманитарных аспектах, таких как обмен тяжелоранеными и возвращение тел погибших. Однако политические и территориальные вопросы остались нерешёнными.

Россия настаивала на признании нового статуса спорных территорий, в то время как Украина категорически отвергла любые компромиссы, требуя полного вывода российских войск. Несмотря на разногласия, стороны договорились продолжить диалог в формате прямых встреч.

Накануне нового этапа переговоров пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча состоится 23 июля в 19:00 по московскому времени.

Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" выразил мнение, что на предстоящей встрече стороны сосредоточатся исключительно на гуманитарных аспектах. Он считает, что в таких вопросах, как обмен пленными, возможен прогресс, однако в более серьёзных темах прорыва ожидать не стоит, поскольку позиции сторон остаются диаметрально противоположными, и точек соприкосновения пока не наблюдается.

Аграновский также отметил, что позиция США, которые настаивают на принятии исключительно их условий, делает переговоры ещё более сложными. По его словам, для России конфликт носит экзистенциальный характер, связанный с вопросами выживания и жизненно важными интересами.

Политолог Сергей Маркелов, в свою очередь, указал, что в украинском обществе существует запрос на личную встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, однако, по его мнению, это невозможно из-за нелегитимности киевских властей.

Он также считает, что третий раунд переговоров не приведёт к завершению конфликта, во многом из-за позиции США, которые не готовы признать изменившуюся реальность. Маркелов подчеркнул, что Запад сможет пересмотреть свою позицию только после значительных изменений на линии фронта, например, создания Россией буферной зоны в Сумской области или продвижения в Днепропетровской и Херсонской областях.

По мнению Маркелова, точка невозврата в конфликте может быть пройдена только после встречи лидеров трёх мировых держав — России, Китая и США.

Он предположил, что активная фаза конфликта завершится к 2027-2028 годам, хотя не исключил, что это может произойти раньше, если в ближайшие два месяца Россия предпримет решительные действия, а Запад осознает свою неспособность повлиять на ситуацию. При этом Маркелов отметил, что дипломатический процесс урегулирования может растянуться на десятилетия.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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