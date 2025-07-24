Все решили за час: что стоит за итогами встречи в Стамбуле

Депутат Соболев: переговоры в Стамбуле не дали новых результатов

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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной не принес новых результатов, считает депутат. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Мединский

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности, достигнутые на втором раунде переговоров с Украиной, были выполнены. Третий раунд прошел в Стамбуле и длился около часа.

По мнению Соболева, итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле не отличались от предыдущих. Он отметил, что обе стороны сохраняют свои позиции, а украинская делегация, по его мнению, намеренно затягивает процесс.

"Главное для них — как можно дольше это все тянуть", — подчеркнул Соболев.

Он выразил мнение, что встреча президента России с Владимиром Зеленским невозможна по политическим причинам.

"Зеленский нелегитимен. Президенту России нельзя встречаться с нелегитимным этим руководителем фашистского режима", — заявил депутат.

Соболев добавил, что Киев стремится извлечь выгоду из ситуации, продолжая удерживать власть и использовать ресурсы страны.

"Мы отстаиваем свои национальные интересы, а они пытаются как можно дольше быть, наживаться, чтобы и дальше грабить страну. Вот и все", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что вне зависимости от дипломатических контактов цели специальной военной операции должны быть достигнуты.