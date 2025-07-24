Все решили за час: что стоит за итогами встречи в Стамбуле

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной не принес новых результатов, считает депутат. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности, достигнутые на втором раунде переговоров с Украиной, были выполнены. Третий раунд прошел в Стамбуле и длился около часа.
По мнению Соболева, итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле не отличались от предыдущих. Он отметил, что обе стороны сохраняют свои позиции, а украинская делегация, по его мнению, намеренно затягивает процесс.
"Главное для них — как можно дольше это все тянуть", — подчеркнул Соболев.
Он выразил мнение, что встреча президента России с Владимиром Зеленским невозможна по политическим причинам.
"Зеленский нелегитимен. Президенту России нельзя встречаться с нелегитимным этим руководителем фашистского режима", — заявил депутат.
Соболев добавил, что Киев стремится извлечь выгоду из ситуации, продолжая удерживать власть и использовать ресурсы страны.
"Мы отстаиваем свои национальные интересы, а они пытаются как можно дольше быть, наживаться, чтобы и дальше грабить страну. Вот и все", — сказал он.
Депутат подчеркнул, что вне зависимости от дипломатических контактов цели специальной военной операции должны быть достигнуты.
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