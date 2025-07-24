Бойцы казачьей бригады Терек получили очень важный подарок для передовой

Казачья разведывательная бригада "Терек" (БАРС-24), действующая в зоне проведения специальной военной операции, получила десять новых автомобилей.
Передача техники была организована по поручению Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, при поддержке Первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Церемонию передачи техники прокомментировал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов:
"От имени всех казаков и наших братьев на передовой выражаем искреннюю благодарность Денису Валентиновичу и Юрию Яковлевичу. Спасибо большое. Храни вас Бог".
Передача автомобилей совпала с празднованием трёхлетия со дня основания бригады "Терек", которое состоялось в день Казанской иконы Божией Матери. Именно эта дата считается днём рождения казачьей разведывательной бригады.
Виталий Кузнецов подчеркнул особенность бригады:
"Наша бригада — не только всероссийская, но и интернациональная. Сражаются плечом к плечу воины разных национальностей и вероисповеданий — из Дагестана, республик Северного Кавказа, Бурятии, Якутии, от Мурмана до Дальнего Востока. Мы — одна большая казачья семья. Сегодня о нас знает вся Россия и уважают даже те, кто стоит против нас".
Торжественные мероприятия сопровождались молебном, который совершил священник бригады иерей Алексий Барышев (позывной "Спецназ").
Воины были награждены медалями "За отвагу", наградами Луганской Народной Республики, крестами "Доброволец Донбасса", а также медалями Всероссийского казачьего общества.
Стоит отметить, что в День празднования Казанской иконы Божьей Матери 26 бойцов были повёрстаны в казаки. Они произнесли присягу, приложились к Евангелию и преклонили колено перед боевым знаменем бригады. Под дружный возглас "Любо", казачья семья пополнилась новыми братьями, которые теперь обязаны с честью нести всю свою жизнь почётное звание — казак.
Каза́ки́ или коза́ки (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?