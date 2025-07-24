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Бойцы казачьей бригады Терек получили очень важный подарок для передовой

Казачьей бригаде Терек передали 10 новых автомобилей для бойцов на передовой
2:28
Силовые структуры » Военные новости

Казачья разведывательная бригада "Терек" (БАРС-24), действующая в зоне проведения специальной военной операции, получила десять новых автомобилей.

Передача автомобилей Казачьей разведывательной бригаде Терек (БАРС-24)
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Передача автомобилей Казачьей разведывательной бригаде Терек (БАРС-24)

Передача техники была организована по поручению Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, при поддержке Первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Церемонию передачи техники прокомментировал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов:

"От имени всех казаков и наших братьев на передовой выражаем искреннюю благодарность Денису Валентиновичу и Юрию Яковлевичу. Спасибо большое. Храни вас Бог".

Торжества в честь годовщины создания бригады

Передача автомобилей совпала с празднованием трёхлетия со дня основания бригады "Терек", которое состоялось в день Казанской иконы Божией Матери. Именно эта дата считается днём рождения казачьей разведывательной бригады.

Интернациональный состав и боевое братство

Виталий Кузнецов подчеркнул особенность бригады:

"Наша бригада — не только всероссийская, но и интернациональная. Сражаются плечом к плечу воины разных национальностей и вероисповеданий — из Дагестана, республик Северного Кавказа, Бурятии, Якутии, от Мурмана до Дальнего Востока. Мы — одна большая казачья семья. Сегодня о нас знает вся Россия и уважают даже те, кто стоит против нас".

Молебен и торжественное награждение отличившихся казаков

Торжественные мероприятия сопровождались молебном, который совершил священник бригады иерей Алексий Барышев (позывной "Спецназ").
Воины были награждены медалями "За отвагу", наградами Луганской Народной Республики, крестами "Доброволец Донбасса", а также медалями Всероссийского казачьего общества.

Присвоение казачьих чинов и принятие казачьей присяги

Стоит отметить, что в День празднования Казанской иконы Божьей Матери 26 бойцов были повёрстаны в казаки. Они произнесли присягу, приложились к Евангелию и преклонили колено перед боевым знаменем бригады. Под дружный возглас "Любо", казачья семья пополнилась новыми братьями, которые теперь обязаны с честью нести всю свою жизнь почётное звание — казак.

Уточнения

Каза́ки́ или коза́ки (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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