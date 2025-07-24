Подводная армада России: Путин даст старт новой стратегии

Владимир Путин посетит Архангельскую область: главные темы встречи

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Владимир Путин в четверг отправится в Архангельск, где проведёт встречу с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

По словам представителя Кремля, в рамках визита в Архангельск запланирована отдельная беседа с главой области. Песков также подчеркнул, что основное внимание в этот день будет уделено вопросам, связанным с перспективами развития подводного военно-морского флота России. Кроме того, он отметил, что в программе визита предусмотрено совещание, на котором выступит президент.

Уточнения

Арха́нгельск — город в России, пятый по численности населения в Северо-Западном федеральном округе после Санкт-Петербурга, Калининграда, Вологды и Череповца.

