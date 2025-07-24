Армии мира копируют его конструкцию: дрон, которого панически боятся на поле боя

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Дрон «Ланцет» обладает высокой точностью, малозаметностью и эффективностью, что делает его крайне опасным для противника. О способностях одного из мощнейших российских дронов Pravda.Ru рассказал военный эксперт, кандидат технических наук Айтеч Бижев.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickel nitride, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дрон "Ланцет"

По словам эксперта, "Ланцет" считается одним из самых скрытных и неуязвимых благодаря особым конструктивным решениям.

Он отметил, что беспилотник сделан с минимальной отражающей поверхностью, обладает высокой точностью и устойчивостью к радиопомехам.

"Методы наведения у него такие, что системы РЭБ не могут на него повлиять никаким образом, потому что он на оптоволокне. Он к помехам, которые вероятный противник применяет, абсолютно спокоен", — пояснил Бижев.

Он подчеркнул, что "Ланцет" может поражать цели с точностью до окна.

"Очень высокоточный, в форточку влетает. В окно машины влетает. В окно БТР, бронетранспортеров влетает", — добавил военный эксперт.

По словам специалиста, беспилотник сложно сбить, так как он сделан из материалов, поглощающих радиоволны, и движется на таких высотах, что обнаружить его бывает слишком поздно.

Он добавил, что над усовершенствованием таких дронов работают целые научные институты, что повышает их эффективность и вызывает опасения у противников.

"Он, во-первых, дешевый, надежный. Их там клепают как пирожки", — сказал эксперт.

По его словам, "Ланцет" не имеет аналогов в мире.