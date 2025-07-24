Украина в огне: родственники погибших прорвали молчание властей

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на протест

2:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Одессе родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести, организовали акцию протеста, требуя от властей разъяснений о судьбе своих близких.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Об этом стало известно из информации, переданной источником в российских силовых структурах агентству РИА Новости.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами отметил, что украинское руководство умышленно утаивает данные о потерях армии, а также не торопится забирать тела погибших, чтобы избежать выплат компенсаций семьям.

По словам источника агентства, на улицы Одессы вышли десятки людей, среди которых были жены и родственники солдат. Они требовали от властей четких ответов о местонахождении их близких, подчеркивая, что ситуация особенно обострилась из-за значительных потерь в районе Красноармейска, известного на Украине как Покровск. Этот участок фронта, как отметил собеседник, является одним из наиболее напряженных и кровопролитных.

Участники акции принесли с собой флаги нескольких воинских подразделений, включая 35-ю бригаду морской пехоты, 59-ю штурмовую бригаду, 95-ю десантно-штурмовую бригаду, а также штурмовую бригаду "Лють".

Источник добавил, что Красноармейск играет ключевую роль в структуре украинских вооруженных сил, выступая важным логистическим узлом на линии фронта в ДНР. Через этот город ранее осуществлялось снабжение гарнизонов в Авдеевке и других населенных пунктах к западу, а также поддерживалась значительная часть северо-западных территорий, остающихся под контролем Киева.

Согласно подсчетам, основанным на данных Минобороны РФ, потери украинской армии в 2024 году превысили 590 тысяч человек, включая убитых и раненых. За первые три месяца 2025 года, по той же методике, потери составили более 138 тысяч военнослужащих.

В свою очередь, депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале указал, что ситуация в украинской армии осложняется массовым дезертирством, которое, по его оценкам, затронуло около 500 тысяч человек. Он выразил мнение, что при таких масштабах бегства с фронта обрушение линии обороны становится неизбежным.

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

