Морские терминаторы выходят на охоту: Путин раскрыл главный секрет ВМФ

На совещании, посвященном стратегии развития подводных сил Военно-морского флота России, президент Владимир Путин подчеркнул значимость передовых технологий в обеспечении будущего флота.
По его мнению, морские роботизированные комплексы станут ключевым фактором, определяющим развитие ВМФ в ближайшие годы.
Глава государства отметил, что одной из приоритетных задач является достижение лидерства России в создании и использовании многофункциональных подводных роботизированных систем.
Он указал, что именно эта сфера будет играть решающую роль в укреплении позиций страны на море, и призвал уделить особое внимание разработкам, которые позволят сохранить технологическое преимущество.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
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