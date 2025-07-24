Морские терминаторы выходят на охоту: Путин раскрыл главный секрет ВМФ

ВМФ России переходит на роботизированную стратегию: заявление Путина

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На совещании, посвященном стратегии развития подводных сил Военно-морского флота России, президент Владимир Путин подчеркнул значимость передовых технологий в обеспечении будущего флота.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин

По его мнению, морские роботизированные комплексы станут ключевым фактором, определяющим развитие ВМФ в ближайшие годы.

Глава государства отметил, что одной из приоритетных задач является достижение лидерства России в создании и использовании многофункциональных подводных роботизированных систем.

Он указал, что именно эта сфера будет играть решающую роль в укреплении позиций страны на море, и призвал уделить особое внимание разработкам, которые позволят сохранить технологическое преимущество.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

