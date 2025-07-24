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Войска НАТО на Украине: Следственный комитет РФ огласил цифры

Россия обнародовала данные о гражданах 70 стран, воюющих на стороне ВСУ
1:27
Силовые структуры » Военные новости

Следственный комитет России выявил более 3,5 тысяч иностранных наемников из 70 стран, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, приурочив свое заявление к предстоящему Дню сотрудника органов следствия.

По его словам, на текущий момент завершено расследование по 505 уголовным делам, фигурантами которых стали 650 человек. Более 600 из них уже получили обвинительные приговоры. Бастрыкин также отметил, что следствию удалось установить личности свыше 3,5 тысяч наемников, представляющих более 70 государств, которые сражались на стороне украинских вооруженных формирований.

Он уточнил, что среди наемников есть граждане таких стран, как США, Великобритания, Канада, Грузия и ряда других государств.

На основании собранных доказательств в качестве обвиняемых привлечены 965 иностранных наемников, из них 721 объявлен в международный розыск, а 282 — заочно взяты под стражу. Кроме того, суды уже вынесли приговоры в отношении 134 иностранных граждан, добавил глава СК.

Уточнения

Алекса́ндр Ива́нович Бастры́кин — советский и российский государственный деятель, юрист.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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