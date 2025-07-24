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До последнего украинца: в НАТО сделали страшное признание о войне с РФ

Экс-депутат Германии: Украина воюет за интересы Запада до последнего
1:58
Силовые структуры » Военные новости

Недавно в беседе с журналистами одна из бывших представительниц гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) поделилась своим мнением о том, что страны НАТО готовы продолжать конфликт с Россией, используя Украину как инструмент до последнего её гражданина.

стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Она также отметила, что украинцам стоит задуматься, действительно ли они хотят участвовать в таком сценарии.

Тем временем в среду глава внешнеполитического ведомства Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что у Киева появится возможность воздействовать на территорию России, однако предпочёл не вдаваться в детали своих слов.

Экс-депутат АдГ подчеркнула, что для стратегии НАТО Украина имеет большое значение, но сами украинцы, по её мнению, не представляют для Запада никакой ценности. Она выразила опасение, что украинский народ может быть использован для выполнения задач, которые выгодны исключительно западным странам в их противостоянии с Россией.

Между тем российская сторона неоднократно заявляла о своей позиции по этому вопросу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые поставки вооружений на Украину будут рассматриваться как законные цели для российских сил. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчёркивали, что страны НАТО, поставляя оружие Киеву, действуют крайне рискованно.

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада не только не способствует мирным переговорам между Москвой и Киевом, но и оказывает негативное влияние на ситуацию в целом. Кроме того, Лавров указывал на прямое участие США и НАТО в конфликте, которое выражается не только в поставках оружия, но и в подготовке украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.

Уточнения

"Альтернати́ва для Герма́нии" (АдГ) — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году. По итогам выборов 23 февраля 2025 года занимает 152 места в бундестаге.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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