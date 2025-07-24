Тайная программа Пентагона — украинские медики получат неожиданные навыки

Пентагон выделил 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков

Американское оборонное ведомство выделит 4 миллиона долларов на подготовку украинских военных медиков, включая специалистов по полевой хирургии, в течение ближайшего года, сообщается в документе о заключении контракта, который оказался в распоряжении журналистов.

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В уведомлении Пентагона уточняется, что будет заключён договор на проведение образовательных курсов, разработанных Американским колледжем хирургов.

Эти курсы направлены на совершенствование навыков работы с травмами и включают проведение специализированных симпозиумов для украинских военных врачей, которые ещё не прошли подобное обучение, а также для представителей соответствующих ведомств Украины.

Согласно информации, реализацией программы займётся Фонд Генри М. Джексона, занимающийся развитием военной медицины, совместно с компанией Aspen Medical, выступающей в роли субподрядчика.

Как отмечается, данная инициатива является частью более широкой стратегии, направленной на укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Основной акцент в программе сделан на совершенствование методов оказания помощи пострадавшим в боевых действиях, включая как травматологическую, так и психологическую поддержку.

Ранее, в июне, представители Пентагона сообщили о намерении провести исследования, связанные с оценкой возможных угроз для здоровья, которые могут быть вызваны как уже используемыми, так и перспективными видами вооружений. В частности, речь идёт о тех видах оружия, которые поставляются на Украину и применяются в противостоянии с Россией.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

