ВСУ столкнулись с отключением Starlink

Сбой в системе Starlink затронул военные подразделения ВСУ

0:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По всему миру зафиксированы сбои в работе терминалов спутниковой связи Starlink.

Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Starlink

Отключены даже те терминалы, что активно применяются Вооруженными силами Украины, сообщают многочисленные источники.

Уточнения

Ста̀рли́нк — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах.

