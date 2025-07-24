ВСУ столкнулись с отключением Starlink

По всему миру зафиксированы сбои в работе терминалов спутниковой связи Starlink.
Отключены даже те терминалы, что активно применяются Вооруженными силами Украины, сообщают многочисленные источники.
Ста̀рли́нк — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?