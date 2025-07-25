Секреты выживания в пекле: как ведутся военные операции в условиях жары

Военный эксперт рассказал о влиянии жары на военную технику и бойцов

2:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Жаркая погода существенно осложняет проведение военных операций и снижает активность обеих сторон конфликта. Об этом Pravda.Ru рассказал военный аналитик, ветеран разведки Владимир Онищенко.

Фото: flickr.com by Andy Rogers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Окоп

По словам эксперта, военная история показывает, что в условиях сильной жары проводить активные действия крайне затруднительно.

"Это касается всего — от сельского хозяйства до производства. В жару все это гораздо затруднено, потому что климат очень влияет", — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что большинство крупных войн начинались, когда жара спадала, а август традиционно становился временем крупных сражений, таких как начало Первой и Второй мировых войн.

"Современное вооружение и техника проектируются с расчетом на температуры от +50 до -50 градусов. Так же, как и в условиях дикого холода, техника должна работать в жару", — пояснил эксперт.

Он отметил, что, несмотря на технологическую подготовку, человеческий фактор остается решающим. В жару солдаты особенно уязвимы — повышенная потребность в воде, обмундирование, ограничивающее подвижность, и изнуряющая нагрузка делают бой особенно тяжелым.

"Представляете, когда войска ведут наступление, особенно пехота, и топают по полям в сапогах тяжелых. Это всегда очень изнуряет и тяжело", — подчеркнул Онищенко.

По словам эксперта, в истории были случаи, когда жара становилась дополнительным оружием врага.

"Когда мы воевали еще в гражданскую войну против басмачей, берегли каждую каплю воды. Колодцы все враги отравляли. Точно с такими же трудностями столкнулись в 1945 году при походах против Квантунской армии", — напомнил он.

Онищенко пояснил, что в таких условиях любая операция требует особого планирования.

"В жаркое время года командующие стараются сделать так, чтобы операции были как можно короче по срокам и ограничены по масштабам", — отметил он.

Тем не менее, когда поставлены стратегически важные задачи, климат отходит на второй план.

"Все зависит от задач. Противнику тоже не очень хочется воевать в жару. Но если ставятся решительные цели — тогда несмотря ни на что", — добавил военный аналитик.

Он напомнил, что летом 1943 года произошло одно из самых масштабных танковых сражений — бой под Прохоровкой, прошедший в разгар июля, в сильную жару.