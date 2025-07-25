Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роспотребнадзор: риск заражения бактериями Vibrio в России остаётся низким и сезонным
Тренер раскрыл лайфхаки, как похудеть летом без изнурительных тренировок
Учёные раскрыли пределы роста мышц: большие мышцы не могут быть выносливыми
Генетическая предрасположенность к боли в спине: результаты исследований ИЦиГ СО РАН
В Москве и Подмосковье снизилась аренда малогабаритных квартир — данные Мир квартир
Диетолог Серегин назвал безопасную суточную норму потребления соли
Иммунолог Ярцева назвала возможные причины появления синяков без травм
Необычные способы удалить лак с ногтей: медицинский спирт, парфюм и даже зубная паста
Реальность шоу Оззи: какой смысл стоит за его сценическим имиджем?

Секреты выживания в пекле: как ведутся военные операции в условиях жары

Военный эксперт рассказал о влиянии жары на военную технику и бойцов
2:45
Силовые структуры » Военные новости

Жаркая погода существенно осложняет проведение военных операций и снижает активность обеих сторон конфликта. Об этом Pravda.Ru рассказал военный аналитик, ветеран разведки Владимир Онищенко.

Окоп
Фото: flickr.com by Andy Rogers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Окоп

По словам эксперта, военная история показывает, что в условиях сильной жары проводить активные действия крайне затруднительно.

"Это касается всего — от сельского хозяйства до производства. В жару все это гораздо затруднено, потому что климат очень влияет", — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что большинство крупных войн начинались, когда жара спадала, а август традиционно становился временем крупных сражений, таких как начало Первой и Второй мировых войн.

"Современное вооружение и техника проектируются с расчетом на температуры от +50 до -50 градусов. Так же, как и в условиях дикого холода, техника должна работать в жару", — пояснил эксперт.

Он отметил, что, несмотря на технологическую подготовку, человеческий фактор остается решающим. В жару солдаты особенно уязвимы — повышенная потребность в воде, обмундирование, ограничивающее подвижность, и изнуряющая нагрузка делают бой особенно тяжелым.

"Представляете, когда войска ведут наступление, особенно пехота, и топают по полям в сапогах тяжелых. Это всегда очень изнуряет и тяжело", — подчеркнул Онищенко.

По словам эксперта, в истории были случаи, когда жара становилась дополнительным оружием врага.

"Когда мы воевали еще в гражданскую войну против басмачей, берегли каждую каплю воды. Колодцы все враги отравляли. Точно с такими же трудностями столкнулись в 1945 году при походах против Квантунской армии", — напомнил он.

Онищенко пояснил, что в таких условиях любая операция требует особого планирования.

"В жаркое время года командующие стараются сделать так, чтобы операции были как можно короче по срокам и ограничены по масштабам", — отметил он.

Тем не менее, когда поставлены стратегически важные задачи, климат отходит на второй план.

"Все зависит от задач. Противнику тоже не очень хочется воевать в жару. Но если ставятся решительные цели — тогда несмотря ни на что", — добавил военный аналитик.

Он напомнил, что летом 1943 года произошло одно из самых масштабных танковых сражений — бой под Прохоровкой, прошедший в разгар июля, в сильную жару.

"Это произошло в очень жаркий день 8 июля", — сказал Онищенко.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Новое открытие в кардиологии: трикаприн снижает триглицериды в артериях при редком заболевании Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Иммунолог Ярцева назвала возможные причины появления синяков без травм
Необычные способы удалить лак с ногтей: медицинский спирт, парфюм и даже зубная паста
Реальность шоу Оззи: какой смысл стоит за его сценическим имиджем?
Военный эксперт рассказал о влиянии жары на военную технику и бойцов
В США резко сократились инвестиции в зелёную энергетику. В чём причина?
Учёные из Великобритании выяснили: рилменидин может замедлять старение
Рецепт закуски с баклажанами, семгой и оливками: простое и вкусное блюдо
Названые самые вредные для аккумулятора способы зарядки телефона
Пилатес на реформере: тренажер помогает укрепить мышцы и улучшить осанку
Элитная гимназия за 2,25 миллиона: что ожидает дочь Сергея Лазарева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.