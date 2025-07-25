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Ракетный тупик: Европа струсила перед Россией

Германия отказалась от дальнобойных ракет для ВСУ
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко раскрыл причины, по которым Германия временно отложила решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

В  беседе с аудиторией издания "Военное дело" он отметил, что, несмотря на воинственную риторику нового канцлера и угрозы в адрес Москвы, Берлин неожиданно приостановил обсуждение этого вопроса.

По словам эксперта, основная причина задержки кроется в нехватке ресурсов у Германии и Евросоюза в целом для ведения полномасштабного конфликта с Россией.

Он подчеркнул, что дело не только в слабой боеспособности европейских армий, но и в неспособности ЕС наладить выпуск военной техники и боеприпасов в объемах, необходимых для войны. Политолог добавил, что начинать конфликт с ядерной сверхдержавой, не имея возможности полноценно противостоять ей, было бы крайне неразумно, особенно учитывая, что США вряд ли вступятся за Европу в таком противостоянии. Тем не менее, как отметил Ищенко, идея подготовки к возможной войне с Россией в Европе продолжает оставаться актуальной, и страны региона активно к ней готовятся.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150 - германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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