В Китае вырастили оружейный кристалл: технология, которую в России считали бесполезной

Российский химик рассказал о китайских кристаллах для лазерного оружия против спутников

2:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Выращивание китайскими учеными рекордного кристалла селеногаллата бария (BGSe) стало примером того, как государственная поддержка науки приводит к технологическим прорывам. Об этом Pravda.Ru заявил химик, профессор РАН, доктор физико-математических наук Артем Оганов, отметив, что в России от аналогичной технологии отказались, сочтя ее ненужной.

Фото: https://commons.wikimedia.org by РТУ МИРЭА- "Российский технологический университет", https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Микроскоп

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что китайские ученые вырастили рекордный по размеру кристалл селеногаллата бария (BGSe) диаметром в 60 мм. Уточняется, что он может быть использован для создания мощного лазерного оружия для поражения спутников с земной поверхности.

Авторы публикации обратили внимание на то, что достижение произошло на фоне активизации китайской программы по разработке оружия направленного действия, а также растущей озабоченности китайских военных деятельностью спутников Starlink в условиях конфликта на Украине.

"BGSe это очень интересный нелинейно-оптический материал, открытый в 2010 году китайскими учеными. Его замечательные свойства были известны уже давно, но для практического применения нужно было научиться выращивать его крупные кристаллы высокого качества. Сейчас эта задача решена, и применений этому материалу будет очень много, и не только военных", — отметил Оганов.

Ученый назвал ситуацию поучительной, так как она показала, как быстро дает плоды правительственная поддержка науки.