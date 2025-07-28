В Китае вырастили оружейный кристалл: технология, которую в России считали бесполезной

Выращивание китайскими учеными рекордного кристалла селеногаллата бария (BGSe) стало примером того, как государственная поддержка науки приводит к технологическим прорывам. Об этом Pravda.Ru заявил химик, профессор РАН, доктор физико-математических наук Артем Оганов, отметив, что в России от аналогичной технологии отказались, сочтя ее ненужной.
Ранее издание South China Morning Post сообщило, что китайские ученые вырастили рекордный по размеру кристалл селеногаллата бария (BGSe) диаметром в 60 мм. Уточняется, что он может быть использован для создания мощного лазерного оружия для поражения спутников с земной поверхности.
Авторы публикации обратили внимание на то, что достижение произошло на фоне активизации китайской программы по разработке оружия направленного действия, а также растущей озабоченности китайских военных деятельностью спутников Starlink в условиях конфликта на Украине.
"BGSe это очень интересный нелинейно-оптический материал, открытый в 2010 году китайскими учеными. Его замечательные свойства были известны уже давно, но для практического применения нужно было научиться выращивать его крупные кристаллы высокого качества. Сейчас эта задача решена, и применений этому материалу будет очень много, и не только военных", — отметил Оганов.
Ученый назвал ситуацию поучительной, так как она показала, как быстро дает плоды правительственная поддержка науки.
"Сейчас в Китае уже огромное множество собственных уникальных технологических разработок. В данной истории китайские учёные прошли весь путь от открытия нового материала до создания новых приборов. Во-вторых, я вспоминаю, как в одном из ведущих российских университетов по приказу руководства была ликвидирована лаборатория по росту кристаллов с объяснением, что это никому не нужно и не интересно. Дорогостоящие установки для роста кристаллов из расплава (тот же метод, что использовался китайскими учеными) вместе с платиновыми тиглями были отвезены на помойку", — добавил собеседник Pravda.Ru.
27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.