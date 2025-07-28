Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме отреагировали на закупку Украиной газа из Азербайджана
Три готических собора, которые нужно посетить: Йоркский, Леонский и Шартрский — гиды
Как правильно отслеживать прогресс при похудении: биоимпеданс, объемы и визуальные изменения
Стекло вместо занавески: простой ход, который освежает даже самую тесную ванную
Украина закупила первую партию азербайджанского газа — глава Нафтогаза
Рецепт гарнира из маринованных цуккини с минимальными калориями
Когда поникшая ботва баклажанов — это нормально: советы агрономов по уходу
Чтобы соус не свернулся, сливки смешивают с крахмалом и нагревают отдельно
В Госдуме прокомментировали место РФ в рейтинге стран по доступности бензина

Пентагон готoвит неожиданную рокировку: Европа может опустеть

Военный эксперт Орлов усомнился в планах США сократить войска в Европе
2:11
Силовые структуры » Военные новости

Планы США по сокращению численности войск в Европе не стоит воспринимать как гарантированные. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Владимир Орлов.

Кулак
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Кулак

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что Пентагон может принять решение о выводе до 30% американских военных, размещенных в Европе. Возможная передислокация станет результатом глобального пересмотра размещения сил США по всему миру.

 Орлов призвал с осторожностью относиться к заявлениям о сокращении американского контингента в Европе.

По его словам, Соединенные Штаты не раз делали подобные заявления, которые в итоге не соответствовали реальным действиям.

"Заявление — это одно, тем более, это заявление вроде как неофициальное. А во-вторых, мы видели примеры, когда Соединенные Штаты говорят одно, а на деле делают совсем другое", — отметил Орлов.

Он напомнил, что в свое время бывший президент США Дональд Трамп заявлял о намерении сократить военный бюджет и убрать неэффективные программы, но на деле произошло обратное.

"А в итоге бюджет Пентагона стал выше триллиона", — подчеркнул эксперт.

По словам Орлова, на текущий момент американская группировка в Европе составляет около ста тысяч человек, включая сухопутные войска, авиацию и флот. При этом на постоянной ротации в регионе, в том числе в странах Балтии и Румынии, находятся дополнительные подразделения.

Эксперт считает, что судить о реальности планов США можно будет только по конкретным действиям.

"Если мы увидим какие-то логистические мероприятия, которые будут проводиться на земле и которые будут говорить нам о том, что действительно происходит какая-то подготовка по каким-то передислокациям, а это, безусловно, будет видно, и наша разведка это, безусловно, зафиксирует, тогда можно будет сделать выводы", — пояснил Орлов.

Он добавил, что ключевым вопросом остается не только факт сокращения контингента, но и направление, куда могут быть переброшены войска.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Рецепт гарнира из маринованных цуккини с минимальными калориями
Когда поникшая ботва баклажанов — это нормально: советы агрономов по уходу
Чтобы соус не свернулся, сливки смешивают с крахмалом и нагревают отдельно
В Госдуме прокомментировали место РФ в рейтинге стран по доступности бензина
Депутат: допвыходной для родителей может привести к дискриминации
Мастера советуют начинать формировку можжевельника с первого года посадки
5000 студентов на путине: какие трудовые проекты набирают популярность на Дальнем Востоке
Военный эксперт Орлов усомнился в планах США сократить войска в Европе
Как добиться зеркального блеска автомобиля с помощью бальзама для волос
Егеря советуют отходить спиной и не кричать при встрече с медведем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.