Пентагон готoвит неожиданную рокировку: Европа может опустеть

Военный эксперт Орлов усомнился в планах США сократить войска в Европе

2:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Планы США по сокращению численности войск в Европе не стоит воспринимать как гарантированные. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Владимир Орлов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Кулак

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что Пентагон может принять решение о выводе до 30% американских военных, размещенных в Европе. Возможная передислокация станет результатом глобального пересмотра размещения сил США по всему миру.

Орлов призвал с осторожностью относиться к заявлениям о сокращении американского контингента в Европе.

По его словам, Соединенные Штаты не раз делали подобные заявления, которые в итоге не соответствовали реальным действиям.

"Заявление — это одно, тем более, это заявление вроде как неофициальное. А во-вторых, мы видели примеры, когда Соединенные Штаты говорят одно, а на деле делают совсем другое", — отметил Орлов.

Он напомнил, что в свое время бывший президент США Дональд Трамп заявлял о намерении сократить военный бюджет и убрать неэффективные программы, но на деле произошло обратное.

"А в итоге бюджет Пентагона стал выше триллиона", — подчеркнул эксперт.

По словам Орлова, на текущий момент американская группировка в Европе составляет около ста тысяч человек, включая сухопутные войска, авиацию и флот. При этом на постоянной ротации в регионе, в том числе в странах Балтии и Румынии, находятся дополнительные подразделения.

Эксперт считает, что судить о реальности планов США можно будет только по конкретным действиям.

"Если мы увидим какие-то логистические мероприятия, которые будут проводиться на земле и которые будут говорить нам о том, что действительно происходит какая-то подготовка по каким-то передислокациям, а это, безусловно, будет видно, и наша разведка это, безусловно, зафиксирует, тогда можно будет сделать выводы", — пояснил Орлов.

Он добавил, что ключевым вопросом остается не только факт сокращения контингента, но и направление, куда могут быть переброшены войска.