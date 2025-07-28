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Ночь апокалипсиса: Россия стерла помощь Украине в пыль

ВС РФ уничтожили один из двух украинских вертолётов UH-60 Black Hawk
1:42
Силовые структуры » Военные новости

Российские вооружённые силы уничтожили один из двух украинских вертолётов UH-60 Black Hawk, известных как "Чёрные ястребы", с помощью ракеты "Искандер".

Black Hawk
Фото: defense.gov by Sgt. Taresha Neal Joiner, U.S. Army, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Black Hawk

Эти машины, как сообщается, использовались Главным управлением разведки Украины для транспортировки диверсионных групп. Кроме того, в ночь на 28 июля Россия применила более 100 беспилотных летательных аппаратов "Герань" для нанесения ударов по военным и энергетическим объектам на территории Украины.

Атака началась примерно в 20:00 27 июля. По информации, распространённой военными Telegram-каналами, дроны двигались через Черкасскую, Полтавскую, Черниговскую и Сумскую области. Одной из ключевых целей стал аэродром в Староконстантинове, куда, предположительно, беспилотники прибыли в момент, когда там разгружалось западное вооружение.

Сообщается также, что в операции был задействован стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который осуществлял пуски крылатых ракет Х-101. По данным источников, тактика атаки заключалась в следующем: сначала запускалась волна дронов, чтобы выявить и ослабить систему противовоздушной обороны противника, а затем наносились удары высокоточным оружием.

Предполагается, что основной удар был приурочен к моменту разгрузки натовского вооружения на аэродроме в Староконстантинове. В частности, речь идёт о зенитно-ракетных комплексах Patriot. Кроме того, удары затронули склады с боеприпасами, расположенные в различных регионах Украины.

Уточнения

"Блэк хоук" - американский многоцелевой вертолёт. Поступил на вооружение Армии США, заменив вертолёт Bell UH-1 "Хьюи".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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