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Три тонны ужаса: эта бомба приводит ВСУ в панику

Военный эксперт: российская ФАБ-3000 наносит удары по подземным объектам
1:57
Силовые структуры » Военные новости

Российская авиабомба ФАБ-3000 позволяет поражать подземные объекты, не входя в зону действия ПВО. О способностях мощнейшего российского боеприпаса в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Фугасная авиационная бомба ФАБ-500 М62
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фугасная авиационная бомба ФАБ-500 М62

По словам эксперта, бомба ФАБ-3000 — одна из самых мощных в российском арсенале.

Он отметил, что на снаряд был установлен управляемый модуль планирования, который позволяет наносить точные удары с расстояния до двадцати километров, при этом не заходя в зону действия вражеской ПВО.

"Это одно из самых мощных средств, которые у нас есть. Это наше такое ноу-хау. Мы просто поставили на него управляемый модуль планирования. Он позволяет где-то в радиусе двадцати километров наносить прицельные удары, не входя в зону ПВО", — пояснил Матвийчук.

Он добавил, что бомбу применяют с фронтовых бомбардировщиков. Основными целями для ФАБ-3000 являются укрепленные ротные или взводные опорные пункты, соединенные в единую систему.

"Типовой целью для него является ротный опорный пункт или несколько взводных опорных пунктов, соединенных в единую систему обороны", — подчеркнул эксперт.

По его словам, мощность бомбы позволяет поражать заглубленные объекты на значительной глубине.

"Допустим, он может поражать подземные коммуникации на глубину приблизительно до пяти-шести метров", — отметил Матвийчук.

Он также указал на важную особенность применения этого оружия — способность уничтожать командные пункты и склады, находящиеся под землей.

"Мы ее применяем тогда, когда необходимо уничтожить заглубленные командные пункты, заглубленные склады и тому подобное", — сказал эксперт.

Матвийчук подчеркнул, что украинская сторона опасается этого оружия.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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