Запад недооценил Россию: Генштаб раскрыл козырь в войне на истощение

Политолог Ищенко раскрыл приоритеты России в противостоянии с Западом

Политолог Ростислав Ищенко поделился своим взглядом на действия российских вооружённых сил, в частности, на удары по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК), а также рассказал о стратегических приоритетах России в противостоянии с Западом.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Ищенко, в беседе с читателями издания "Военное дело", пояснил, что недавние дневные атаки на ТЦК стали возможны благодаря увеличению производства ударных беспилотников. По его мнению, ранее дроны направлялись на более приоритетные цели, но теперь, с расширением их выпуска, появилась возможность атаковать и военкоматы. Он подчеркнул, что такие удары оправданы, поскольку сокращение числа мобилизованных украинцев облегчает задачу российским войскам.

Отвечая на вопрос о возможном конфликте с Евросоюзом и НАТО, Ищенко отметил, что Россия стремится избежать войны, так как это наиболее предпочтительный сценарий.

Он считает, что в случае конвенционного противостояния худшим исходом для России может стать позиционный тупик, но это не обязательно приведёт к поражению. По его словам, российский Генштаб работает над тем, чтобы не допустить подобного развития событий. Кроме того, Ищенко указал, что даже в случае затяжной войны на истощение Россия имеет преимущество над Западом. Однако, как он подчеркнул, страна стремится избегать длительных военных конфликтов, чтобы минимизировать риски.

Ищенко также выделил ключевые приоритеты российской стратегии.

В первую очередь, это победа без войны, что позволило бы сформировать будущее без вооружённых столкновений. Во-вторых, недопущение ядерного конфликта. И наконец, если конвенционная война всё же начнётся, Россия будет стремиться завершить её как можно быстрее, минимизируя потери и не уступая противнику.

Уточнения

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения.

