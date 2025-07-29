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Им мало Аляски: в США нацелились на новые земли — ответ из России уже прозвучал

В России отреагировали на идею США выкупить у Москвы Командорские острова
1:47
Силовые структуры » Военные новости

Россия не собирается продавать Командорские острова США, даже за крупную сумму. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее подполковник армии США Джеффри Фриц, несущий службу в Эстонии, предложил американским властям приобрести у России Командорские острова. Свою идею он изложил в статье для издания Breaking Defense. По его словам, покупка островов за 15 миллиардов долларов позволит США отслеживать активность китайских подлодок в Арктике. Фриц также провел аналогию с покупкой Аляски в XIX веке, назвав ее стратегическим шагом, который может повториться в случае с Командорами. 

Соболев резко отреагировал на инициативу Вашингтона купить у России Командорские острова. Он выразил недоумение по поводу такого предложения, назвав его несерьезным.

"Пусть они Гренландию купят сначала, она больше и так далее. Потом Канаду купят. А потом уже наши Командорские острова", — заявил Соболев.

По его словам, эта территория имеет стратегическое значение и важна не только в военном, но и в экономическом отношении.

Он уверен, что Россия не заинтересована в подобной сделке, вне зависимости от суммы, которую готовы предложить США.

"С чего мы вдруг будем продавать им Командорские острова?", — задался вопросом Соболев.

Депутат также отметил, что дело не в деньгах, а в национальном суверенитете, подчеркнув, что России не нужны доллары США.

Он заключил, что в текущей ситуации России важно сохранять и развивать стратегические ресурсы, а не разменивать их на иностранную валюту.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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