Им мало Аляски: в США нацелились на новые земли — ответ из России уже прозвучал

Россия не собирается продавать Командорские острова США, даже за крупную сумму. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Ранее подполковник армии США Джеффри Фриц, несущий службу в Эстонии, предложил американским властям приобрести у России Командорские острова. Свою идею он изложил в статье для издания Breaking Defense. По его словам, покупка островов за 15 миллиардов долларов позволит США отслеживать активность китайских подлодок в Арктике. Фриц также провел аналогию с покупкой Аляски в XIX веке, назвав ее стратегическим шагом, который может повториться в случае с Командорами.
Соболев резко отреагировал на инициативу Вашингтона купить у России Командорские острова. Он выразил недоумение по поводу такого предложения, назвав его несерьезным.
"Пусть они Гренландию купят сначала, она больше и так далее. Потом Канаду купят. А потом уже наши Командорские острова", — заявил Соболев.
По его словам, эта территория имеет стратегическое значение и важна не только в военном, но и в экономическом отношении.
Он уверен, что Россия не заинтересована в подобной сделке, вне зависимости от суммы, которую готовы предложить США.
"С чего мы вдруг будем продавать им Командорские острова?", — задался вопросом Соболев.
Депутат также отметил, что дело не в деньгах, а в национальном суверенитете, подчеркнув, что России не нужны доллары США.
Он заключил, что в текущей ситуации России важно сохранять и развивать стратегические ресурсы, а не разменивать их на иностранную валюту.
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