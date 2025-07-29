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В Минске нашли гостя с клеймом ВСУ: что скрывают обломки беспилотника

В Минске упал беспилотник с украинскими надписями
1:29
Силовые структуры » Военные новости

Белорусский Следственный комитет представил видеозапись, на которой запечатлены обломки беспилотного летательного аппарата, рухнувшего в Минске.

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

На фрагментах устройства обнаружены надписи на украинском языке, такие как "Не чіпати, рухома частина", "Обережно гвинт, рухома частина" и "Закріпити". Кроме того, на некоторых деталях присутствуют маркировки, указывающие на их происхождение из западных стран, включая надписи на немецком языке и обозначение "Made in Germany".

Ранее в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что по факту инцидента с падением беспилотника в столице страны ведётся уголовное расследование. Устройство, оснащённое боевой частью с тротилом и металлическими шариками, упало после воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Белоруссии, в свою очередь, уточнило, что в ночь на вторник дежурные силы противовоздушной обороны зафиксировали в воздушном пространстве страны неопознанный объект, который был идентифицирован как беспилотник. Благодаря применению средств радиоэлектронного подавления его полёт был пресечён, что и привело к падению аппарата в черте города.

В оборонном ведомстве также отметили, что в связи с произошедшим принимаются дополнительные шаги для усиления контроля за использованием воздушного пространства страны, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Уточнения

Минск — столица и крупнейший город Беларуси, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым (столичным) статусом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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