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Российские военные уничтожили секретный пункт управления ВСУ на Донбассе
Силовые структуры » Военные новости

Российские военнослужащие из группировки войск "Южная" нанесли серьезный удар по позициям украинских сил в районе Северска, где продолжаются ожесточенные бои в Донбассе.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Об этом сообщили представители пресс-службы Южного военного округа в беседе с журналистами РИА Новости.

По информации ведомства, разведка группировки постоянно отслеживает места сосредоточения противника. Благодаря точным ударам, нанесенным с использованием беспилотных летательных аппаратов, удалось оперативно уничтожить обнаруженные цели. В пресс-службе отметили, что в ходе операции бойцы столкнулись с мощными радиопомехами, создаваемыми на одном из участков линии фронта. После анализа ситуации был выявлен пункт управления радиоэлектронной борьбы противника, который также был немедленно ликвидирован.

Согласно последним данным, опубликованным в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в результате действий группировки "Южная" противник понес значительные потери. З

а сутки было уничтожено до 155 украинских военнослужащих, а также ликвидированы две станции радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер британского производства "Spartan", два американских бронеавтомобиля HMMWV, бронемашина "MaxxPro", три артиллерийских орудия западного образца, один автомобиль и четыре склада с военным имуществом.

Этот успех подчеркивает важность разведывательных операций и применения современных технологий в условиях активных боевых действий.

Военные эксперты отмечают, что уничтожение пунктов управления РЭБ значительно снижает возможности противника по координации и защите своих позиций, что может повлиять на дальнейший ход боев в этом районе.

Уточнения

HMMWV американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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