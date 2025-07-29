Последний шанс Украины: вся молодеж отправляется на фронт

Минобороны Украины запустило проект по набору молодежи на контрактную службу

На Украине активно обсуждают новые инициативы, направленные на привлечение молодежи в ряды вооруженных сил.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

В частности, рассматривается возможность расширения программы, которая позволит молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет вступать в армию на контрактной основе. Основной акцент в этой программе сделан на подготовку специалистов, способных управлять беспилотными летательными аппаратами.

Как стало известно, правительство уже разработало соответствующие изменения, чтобы привлечь к службе тех, кто обладает высокой мотивацией и готов освоить современные технологии.

Ранее уже сообщалось о планах по вовлечению молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в армию с помощью специальных условий. Среди них — денежное вознаграждение в размере 24 тысяч долларов за год службы, возможность поступления в высшие учебные заведения без вступительных испытаний, а также доступ к ипотечным программам с нулевой процентной ставкой. Эти меры призваны сделать военную службу более привлекательной для молодого поколения.

Тем временем в Министерстве обороны Украины объявили о старте проекта, который позволит молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет добровольно вступать в ряды армии на контрактной основе. Однако не все настроены оптимистично.

Один из командиров украинских бригад в середине апреля выразил мнение, что добровольцев может не хватить, и в будущем, возможно, придется прибегнуть к принудительному призыву юношей с 18 лет. Напомним, что сейчас, согласно законодательству, обязательная мобилизация распространяется на граждан старше 25 лет.

Изменения в мобилизационной политике уже начались. Весной текущего года был принят закон, снижающий возраст обязательного призыва с 27 до 25 лет. Кроме того, в международных кругах также обсуждается возможность дальнейшего снижения возрастного порога. Например, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности намекнул, что украинским властям, возможно, придется рассмотреть призыв 18-летних граждан, чтобы восполнить нехватку личного состава.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

