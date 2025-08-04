Военный аналитик, рассказал как ракета Циркон обходит системы ПВО

Циркон на крыльях Су-57: ракета, от которой у ПВО начинается бессонница

Гиперзвуковая ракета "Циркон", установленная на российский истребитель пятого поколения Су-57, позволяет эффективно уничтожать цели на земле и на море, а также оказывает серьёзное психологическое давление на противника. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный аналитик Николай Костикин.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Минобороны РФ Су-57 с БПЛА С-70 "Охотник"

Как отметил эксперт, ракета "Циркон" предназначена для уничтожения как подвижных, так и стационарных целей. Она принята на вооружение в 2023 году и обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей обходить современные системы ПВО.

"Гиперзвуковая ракета способна эффективно преодолевать ПВО противника. Современными зарубежными средствами ПВО подобные ракеты не перехватываются", — отметил Костикин.

Он подчеркнул, что использование таких ракет позволяет наносить избирательные удары с предупреждением, что помогает избежать сопутствующих жертв и деморализует вражеские силы.

"Фактически гиперзвуковая даёт возможность избирательного поражения целей с предупреждением об этом противника, для избежания коллатеральных жертв и морально-психологического подавления личного состава вражеской армии", — пояснил аналитик.

Костикин также напомнил о возможности применения таких вооружений в контексте энергетических конфликтов и против торговой логистики.

"С учётом новых вызовов подобный ударный самолёт может, например, влиять на процессы морской логистики страны-противника", — сказал он.

По мнению эксперта, гиперзвуковое вооружение, установленное на Су-57, может стать сдерживающим фактором в геополитическом и экономическом противостоянии.

Кроме того, Костикин отметил, что технологии перехвата гиперзвуковых ракет также находятся у России.