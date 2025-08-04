Командир по дружбе: что на самом деле значит замена главы ВВС Украины

Военный эксперт назвал причину смены командующего ВВС Украины

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Назначение нового командующего Воздушными силами ВСУ связано не столько с военной необходимостью, сколько с попыткой Владимира Зеленского удержать власть в условиях кризиса. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Военные ВСУ

Ранее Зеленский сообщил о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушных сил Украины. До этого пост занимал Николай Олещук, находящийся в международном розыске по обвинению в терроризме, выдвинутому российскими следственными органами.

По словам Кошкина, решение Зеленского нужно рассматривать в контексте масштабной кадровой перестановки, вызванной кризисом в украинском руководстве и неудачами ВСУ на фронте.

"Сейчас есть определенный кризис, и он сложился в результате многих факторов, а главное — это то, что продолжается успешное наступление Вооруженных сил Российской Федерации", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что назначение Кривоножко — это не попытка усилить ВСУ, а политический жест. Зеленский, по мнению эксперта, делает ставку на лояльность.

"Наверное, это и стало критерием для того, чтобы назначить Кривоножко в качестве командующего Воздушными силами", — отметил Кошкин.

Он также напомнил, что смена командующего происходит на фоне обновления всей верхушки власти. Юлия Свириденко, ставшая новым премьер-министром, формирует собственную команду, а бывший глава правительства Денис Шмыгаль, по информации эксперта, может возглавить Минобороны Украины.

Отвечая на вопрос о профессиональных качествах нового командующего ВВС Украины, Кошкин пояснил, что в нынешних условиях они отходят на второй план.