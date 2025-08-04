23 добровольца из Екатеринбурга отправились в зону СВО в составе казачьего батальона БАРС-6 Форштадт

Из Екатеринбурга в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев. 23 бойца пополнят ряды казачьего батальона БАРС-6 "Форштадт". Торжественное построение и проводы прошли с участием представителей казачества, духовенства и органов власти.
С напутственным словом к добровольцам обратился войсковой старшина Игорь Цыганов, атаман Оренбургского казачьего войска:
— Благодарю за ваш выбор встать на защиту рубежей нашего государства. Прошу серьёзно и добросовестно относиться к поставленным задачам, — подчеркнул он.
Во время церемонии один из бойцов, уже не в первый раз отправляющийся в зону СВО, был награждён медалью "Казачья доблесть" от Всероссийского казачьего общества — за преданность делу и мужество.
В проводах приняли участие:
Александр Попков призвал добровольцев быть бдительными и внимать советам старших по званию и опыту.
Перед отправлением к бойцам обратился иерей Митрофан (Кисяков), клирик Храма-Памятника на Крови, ранее служивший в БАРС-6.
— Хотелось бы пожелать всем вернуться живыми и здоровыми. Помните, здесь вас ждут. Не забывайте обращаться к Богу в своих молитвах — Он вас всегда хранит, — сказал священник, окропив бойцов святой водой.
По доброй традиции добровольцы увезли с собой гуманитарную помощь для братьев-казаков на фронт. В сборе участвовали:
Объединёнными усилиями жителей Свердловской области была собрана помощь, необходимая бойцам на передовой.
Каза́ки́ или коза́ки (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.
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