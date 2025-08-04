23 добровольца из Екатеринбурга отправились в зону СВО в составе казачьего батальона БАРС-6 Форштадт

Новая группа добровольцев-казаков из Свердловской области направилась на передовую

2:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Из Екатеринбурга в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев. 23 бойца пополнят ряды казачьего батальона БАРС-6 "Форштадт". Торжественное построение и проводы прошли с участием представителей казачества, духовенства и органов власти.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Напутствие добровольцев

Атаман Оренбургского казачьего войска напутствовал бойцов

С напутственным словом к добровольцам обратился войсковой старшина Игорь Цыганов, атаман Оренбургского казачьего войска:

— Благодарю за ваш выбор встать на защиту рубежей нашего государства. Прошу серьёзно и добросовестно относиться к поставленным задачам, — подчеркнул он.

Награда за преданность делу

Во время церемонии один из бойцов, уже не в первый раз отправляющийся в зону СВО, был награждён медалью "Казачья доблесть" от Всероссийского казачьего общества — за преданность делу и мужество.

Поддержка от казаков и органов власти

В проводах приняли участие:

казачий полковник Александр Попков , заместитель по экономической деятельности Оренбургского казачьего войска;

, заместитель по экономической деятельности Оренбургского казачьего войска; казачий полковник Андрей Третьяков , атаман Пятого отдела;

, атаман Пятого отдела; Антон Безденежных , представитель Департамента внутренней политики Свердловской области;

, представитель Департамента внутренней политики Свердловской области; сотрудники штаба.

Александр Попков призвал добровольцев быть бдительными и внимать советам старших по званию и опыту.

Благословение на боевой путь

Перед отправлением к бойцам обратился иерей Митрофан (Кисяков), клирик Храма-Памятника на Крови, ранее служивший в БАРС-6.

— Хотелось бы пожелать всем вернуться живыми и здоровыми. Помните, здесь вас ждут. Не забывайте обращаться к Богу в своих молитвах — Он вас всегда хранит, — сказал священник, окропив бойцов святой водой.

Гуманитарная помощь для передовой

По доброй традиции добровольцы увезли с собой гуманитарную помощь для братьев-казаков на фронт. В сборе участвовали:

Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии;

волонтёрская группа "Колокольчик Победы" из Верхнего Тагила;

средняя школа №2 и прихожане храма Серафима Саровского посёлка Бисерть;

волонтёры "Мамины руки" из Кировграда;

центр "Добро. Центр" из Верхнего Тагила.

Объединёнными усилиями жителей Свердловской области была собрана помощь, необходимая бойцам на передовой.

Уточнения

Каза́ки́ или коза́ки (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.

