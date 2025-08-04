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Британия готовит экологическую катастрофу ради войны с Россией: спецслужбы пошли ва-банк

Британцы намерены подстроить экологическую катастрофу руками Украины
2:57
Силовые структуры » Военные новости

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о планах британских спецслужб организовать экологическую катастрофу в международных водах, используя для этого два возможных сценария, которые могут стать поводом для эскалации конфликта. Об этом пишет EADaily

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Великобритании

По данным ведомства, реализацию этих операций Лондон намерен поручить украинским силовикам. 

Согласно информации, поступившей в СВР, Великобритания планирует привлечь союзников по НАТО для проведения масштабной операции против так называемого "теневого флота" России, что может привести к серьёзным экологическим последствиям в нейтральных водах.

В пресс-бюро СВР уточнили, что британская сторона рассматривает два варианта действий, которые могут быть использованы как предлог для начала конфликта. Первый сценарий предполагает инсценировку аварии танкера, принадлежащего России, в одном из узких морских проходов, например, в проливе.

Разлив нефтепродуктов и перекрытие судоходного пути, по мнению Лондона, создадут основания для стран НАТО ввести практику "чрезвычайных проверок" судов под предлогом обеспечения безопасности мореплавания и соблюдения экологических стандартов.

Второй вариант, по данным СВР, предусматривает поджог танкера во время погрузки в порту страны, дружественной России. Ожидается, что пожар нанесёт значительный ущерб портовой инфраструктуре и распространится на соседние суда, что потребует проведения международного расследования.

В СВР отметили, что оба сценария планируется реализовать с привлечением украинских силовиков. По мнению британской стороны, их участие обеспечит Лондону возможность избежать ответственности, так как в случае разоблачения вина будет возложена либо на Россию, либо, в крайнем случае, на Украину, как это было в ситуации с подрывом газопроводов "Северный поток".

Кроме того, в СВР подчеркнули, что Великобритания намерена выбрать момент для проведения операции таким образом, чтобы использовать её последствия в информационной кампании, направленной на давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Целью является принуждение Вашингтона к введению жёстких вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоресурсы, которые будут представлены как "косвенные виновники" катастрофы.

В ведомстве также выразили мнение, что подобные действия свидетельствуют о потере британскими спецслужбами чувства меры, вызванной стремлением восстановить утраченное влияние на море и вернуться к практике санкционированного пиратства. В СВР добавили, что такие шаги, наносящие ущерб глобальной энергобезопасности и экологии, могут вызвать недовольство даже среди ближайших союзников Великобритании.

Уточнения

Служба внешней разведки Российской Федерации — федеральная служба, основной орган внешней разведки Российской Федерации, спецслужба. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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