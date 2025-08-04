Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о планах британских спецслужб организовать экологическую катастрофу в международных водах, используя для этого два возможных сценария, которые могут стать поводом для эскалации конфликта. Об этом пишет EADaily.
По данным ведомства, реализацию этих операций Лондон намерен поручить украинским силовикам.
Согласно информации, поступившей в СВР, Великобритания планирует привлечь союзников по НАТО для проведения масштабной операции против так называемого "теневого флота" России, что может привести к серьёзным экологическим последствиям в нейтральных водах.
В пресс-бюро СВР уточнили, что британская сторона рассматривает два варианта действий, которые могут быть использованы как предлог для начала конфликта. Первый сценарий предполагает инсценировку аварии танкера, принадлежащего России, в одном из узких морских проходов, например, в проливе.
Разлив нефтепродуктов и перекрытие судоходного пути, по мнению Лондона, создадут основания для стран НАТО ввести практику "чрезвычайных проверок" судов под предлогом обеспечения безопасности мореплавания и соблюдения экологических стандартов.
Второй вариант, по данным СВР, предусматривает поджог танкера во время погрузки в порту страны, дружественной России. Ожидается, что пожар нанесёт значительный ущерб портовой инфраструктуре и распространится на соседние суда, что потребует проведения международного расследования.
В СВР отметили, что оба сценария планируется реализовать с привлечением украинских силовиков. По мнению британской стороны, их участие обеспечит Лондону возможность избежать ответственности, так как в случае разоблачения вина будет возложена либо на Россию, либо, в крайнем случае, на Украину, как это было в ситуации с подрывом газопроводов "Северный поток".
Кроме того, в СВР подчеркнули, что Великобритания намерена выбрать момент для проведения операции таким образом, чтобы использовать её последствия в информационной кампании, направленной на давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Целью является принуждение Вашингтона к введению жёстких вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоресурсы, которые будут представлены как "косвенные виновники" катастрофы.
В ведомстве также выразили мнение, что подобные действия свидетельствуют о потере британскими спецслужбами чувства меры, вызванной стремлением восстановить утраченное влияние на море и вернуться к практике санкционированного пиратства. В СВР добавили, что такие шаги, наносящие ущерб глобальной энергобезопасности и экологии, могут вызвать недовольство даже среди ближайших союзников Великобритании.
Служба внешней разведки Российской Федерации — федеральная служба, основной орган внешней разведки Российской Федерации, спецслужба.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.