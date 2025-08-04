Циркон в небе: Россия получила абсолютное оружие против НАТО

Military Watch Magazine: интеграция Циркона на Су-57 меняет баланс сил

5:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил в своё вооружение гиперзвуковую ракету "Циркон", что может стать важным шагом в укреплении позиций России в противостоянии с западными странами. Материал публикует EADaily.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Минобороны РФ Су-57 с БПЛА С-70 "Охотник"

Об этом говорится в материале американского военного издания Military Watch Magazine, специализирующегося на анализе вооружений.

О том, что Су-57 оснащён гиперзвуковым оружием, сообщил начальник Главного штаба и первый заместитель командующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Александр Максимцев. Он отметил, что в рамках государственного оборонного заказа Воздушно-космические силы ежегодно пополняются новыми и модернизированными системами вооружения. По его словам, объёмы поставок истребителей Су-57 увеличиваются, а вместе с ними растёт и количество современных авиационных ударных комплексов, включая гиперзвуковые ракеты.

Российские СМИ уже несколько лет обсуждают возможность оснащения Су-57 подобным оружием. Ещё в феврале 2023 года государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что компактная гиперзвуковая ракета, предназначенная для использования с Су-57, достигла стадии прототипа. Хотя точная классификация таких ракет остаётся неясной, стало известно, что ведётся разработка версии гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", адаптированной для авиации. Эта ракета уже применяется на кораблях и подводных лодках российского флота.

Ракета "Циркон" впервые поступила на вооружение надводного корабля в январе 2023 года, а затем была интегрирована в арсенал подводных лодок. В планах также её использование в наземных ракетных комплексах.

Экс-министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркнул, что уникальной особенностью "Циркона" является его способность преодолевать любые существующие и перспективные системы противовоздушной обороны. Эта разработка считается важным элементом модернизации российских противокорабельных возможностей, особенно в условиях сокращения числа крупных боевых кораблей, таких как эсминцы и крейсеры.

Среди аналогичных ракет в мире "Циркон" имеет лишь одного конкурента — китайскую YJ-21. Ракета обладает дальностью около 1000 километров и скоростью свыше 9 Махов, а её кинетическая энергия при ударе способна наносить серьёзный ущерб даже крупным судам. Для сравнения, самые современные западные противокорабельные ракеты, такие как SM-6, имеют дальность около 450 километров и скорость примерно 3,5 Маха.

Оснащение Су-57 ракетой "Циркон" значительно увеличивает угрозу для морских целей противника, особенно учитывая высокую дальность полёта истребителя и его передовые технологии скрытности. Планируется, что к концу 2030-х годов парк Су-57 будет насчитывать несколько сотен машин, что ещё больше усилит боевые возможности России.

Кроме того, в октябре 2023 года государственные СМИ сообщили о разработке новой сверхдальнобойной крылатой ракеты, созданной на базе Х-101/102, которая используется стратегическими бомбардировщиками.

Эта ракета, адаптированная для Су-57, имеет меньшие размеры, но сохраняет дальность действия около 3500 километров. Благодаря усовершенствованному складному крылу, оптимизированной внутренней компоновке и новому компактному турбореактивному двигателю, Су-57 сможет поражать цели на расстоянии, недоступном другим современным истребителям.

Есть вероятность, что компактные гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух", разработанные для Су-57, найдут применение и на других российских боевых самолётах, особенно с учётом того, что сейчас в строю находится лишь один полк этих истребителей.

В конце июля было подтверждено, что основная тактическая ракета Р-77М начала использоваться на фронтовых истребителях Су-35С, что открывает перспективы её широкого распространения по всему авиапарку.

Интеграция новых типов ракет на различные самолёты может повысить их привлекательность на международном рынке вооружений. Одним из возможных кандидатов для оснащения гиперзвуковым оружием является ударный самолёт МиГ-31К/И, который уже применялся для запуска баллистических ракет Х-47М2. Планируется, что этот самолёт сможет использовать версию "Циркона" класса "воздух-воздух". Благодаря компактным размерам ракет, МиГ-31 сможет выполнять несколько ударов за один вылет, что значительно повысит его боевую эффективность.

Уточнения

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках комплексной целевой программы "ПАК ФА".

