Военный эксперт назвал провала ВСУ на сумском направлении

Под Юнаковкой — провал ВСУ: почему украинская армия боится наступать

ВСУ не способны переломить ситуацию в Сумской области из-за потерь и ударов по тылам. Об этом Pravda.Ru заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя отказ украинских военных идти в штурм под Юнаковкой.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Ранее стало известно, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются идти в бой под Юнаковкой Сумской области. Со ссылкой на российские силовые структуры ТАСС пишет, что причиной стали большие потери, неадекватное командование и низкое морально-психологическое состояние.

По словам Дандыкина, бои в районе Юнаковки продолжаются, несмотря на снижение активности ВСУ.

Он сообщил, что украинская сторона концентрирует оставшиеся силы, чтобы предпринять попытку контрнаступления, но этим планам мешают постоянные удары российских войск, особенно с использованием тяжелых беспилотников.

"Сейчас объективно мы наносим удары практически на всей территорию Западной Украины. И прежде всего это наши уже беспилотники тяжелые, которые и летят быстрее, и выше, и несут боезапас, сравнимый с ракетами", — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет инициативу по всей линии боевого соприкосновения — от Херсонской области до Сумской и Харьковской, а ключевые бои идут на Донецком направлении.

"На всей линии боевого соприкосновения мы имеем инициативу оперативно-тактическую и стратегическую", — напомнил эксперт.

Дандыкин также отметил рост числа дезертиров в ВСУ и недовольство мобилизацией. По его словам, российские удары по территориальным центрам комплектования дестабилизируют систему призыва на Украине.