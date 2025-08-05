Тихо, но бесповоротно: как Январское изменит всю линию фронта

Матвийчук: буферная зона в Днепропетровской области обезопасит Донбасс

2:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия будет расширять буферную зону в Днепропетровской области, чтобы обезопасить свою территорию от ударов. Об этом Pravda.Ru сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что освобождением Январского российские войска выровняли линию фронта на территории Днепропетровской области со стороны западной части ДНР.

По словам Матвийчука, Январское входит в зону, где Россия формирует буферную линию безопасности, чтобы защитить новые приграничные регионы — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, — которые теперь входят в состав РФ.

"Мы должны понимать, что новые реалии диктуют о том, что граница Донецкой Республики, Луганской Республики, Запорожской области, Херсонской области является государственной границей Российской Федерации", — отметил эксперт.

Он напомнил, что президент России поставил задачу обезопасить пограничные районы.

"А так как президент поставил задачу обезопасить пограничные районы буферной зоной на Украине, Днепропетровская область попадает в зону, где должна быть буферная зона", — пояснил Матвийчук.

По его словам, цель — сделать её нейтральной, без присутствия украинской армии и полиции.

"Мы будем делать из нее нейтральную зону, и там будет, возможно, жить украинское население с украинскими паспортами. Но это будет территория, на которой не будет ни полиции Украины, ни военных Украины, и не будет возможности наносить удары по приграничной территории Российской Федерации", — сказал военный эксперт.

Матвийчук считает, что глубина буферной зоны должна быть не менее 100 километров, чтобы гарантировать безопасность от ударов артиллерии.