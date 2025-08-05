Тихо, но бесповоротно: как Январское изменит всю линию фронта

Россия будет расширять буферную зону в Днепропетровской области, чтобы обезопасить свою территорию от ударов. Об этом Pravda.Ru сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что освобождением Январского российские войска выровняли линию фронта на территории Днепропетровской области со стороны западной части ДНР.
По словам Матвийчука, Январское входит в зону, где Россия формирует буферную линию безопасности, чтобы защитить новые приграничные регионы — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, — которые теперь входят в состав РФ.
"Мы должны понимать, что новые реалии диктуют о том, что граница Донецкой Республики, Луганской Республики, Запорожской области, Херсонской области является государственной границей Российской Федерации", — отметил эксперт.
Он напомнил, что президент России поставил задачу обезопасить пограничные районы.
"А так как президент поставил задачу обезопасить пограничные районы буферной зоной на Украине, Днепропетровская область попадает в зону, где должна быть буферная зона", — пояснил Матвийчук.
По его словам, цель — сделать её нейтральной, без присутствия украинской армии и полиции.
"Мы будем делать из нее нейтральную зону, и там будет, возможно, жить украинское население с украинскими паспортами. Но это будет территория, на которой не будет ни полиции Украины, ни военных Украины, и не будет возможности наносить удары по приграничной территории Российской Федерации", — сказал военный эксперт.
Матвийчук считает, что глубина буферной зоны должна быть не менее 100 километров, чтобы гарантировать безопасность от ударов артиллерии.
"По всем канонам буферная зона должна быть по глубине не менее ста километров, чтобы основные артиллерийские боеприпасы не достигали территории Российской Федерации", — заявил он.
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