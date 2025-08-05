Мошенникам перекрывают кислород: как выжигают телефонный криминал

В Госдуме рассказали о законодательной работе по борьбе с телефонными мошенниками

2:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В России принят комплекс решений, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. О новых мерах рассказал Pravda.Ru заместитель председателя думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

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Комплекс мер по борьбе с телефонными мошенниками уже принят, заявил Свинцов. По его словам, особое внимание уделено борьбе с так называемыми "дропперами", использованию сим-карт, зарегистрированных на фиктивных лиц, и массовыми обзвонами через сим-боксы.

"Первое, это, безусловно, борьба с дропперами, тех, кто отдает банковские карты для совершения мошеннических действий: преступления, снятия денег, перевода денег. Это что касается финальной точки, когда деньги куда-то уже пришли", — пояснил Свинцов.

Он отметил, что заблокированы схемы с использованием сим-карт, оформленных на иностранцев и бездомных, а также ограничено применение мессенджеров в работе госорганов.

"Теперь любой звонок через мессенджер — очевидно, что это не госорган, не банк, не МВД, не ФСБ, а точно абсолютно, что это мошенники", — добавил депутат.

Кроме того, начата работа нового отечественного мессенджера MAX, который должен обеспечить верификацию всех пользователей.

"Он уже заработал – MAX, который как раз в себя интегрирует все госорганы, банки, мобильных операторов. Все, что мы с вами используем. И там каждый контакт, любой аккаунт в этой социальной сети будет верифицирован", — отметил Свинцов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на все принятые меры, лазейки для мошенников все равно остаются.