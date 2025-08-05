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Граница, откуда нет возврата: Ищенко предсказал финал Украины

Ищенко заявил о возможности занятия всей территории Украины Россией
2:01
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что вероятность сохранения на Украине националистического режима после завершения текущего конфликта крайне мала.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По его словам, пока неясно, где именно остановятся российские войска.

Он предположил, что, возможно, им придётся дойти до западных рубежей Украины. При этом будущее регионов, которые окажутся под контролем России или останутся вне её влияния, будет зависеть от сложившейся геополитической ситуации. На данный момент, как отметил аналитик, в беседе с изданием "Военное дело", обстановка благоприятствует полному включению Украины в состав России.

Ищенко также указал, что украинское руководство и элиты не намерены идти на компромисс или принимать условия России, предпочитая продолжать боевые действия до последнего. В связи с этим он считает, что их необходимо вытеснить за пределы западной границы, а для этого потребуется занять всю территорию страны.

Политолог добавил, что сценарий полного контроля над Украиной остаётся актуальным, однако не исключил появления альтернативного варианта.

Например, если США согласятся с требованиями России, выдвинутыми в 2021 году, с учётом новых поправок, возможно, не придётся вести боевые действия до западных границ. В таком случае, по его мнению, Россия и США могли бы совместно способствовать смене власти на Украине.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что без поддержки Запада националистический режим на Украине не сможет удержаться, особенно если Россия продолжит оказывать давление. В этом случае ситуация в стране может измениться очень быстро. Однако, как отметил Ищенко, сценарий, при котором после завершения конфликта на Украине сохранится нынешний националистический режим, является наименее вероятным, хотя теоретически исключать его нельзя.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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