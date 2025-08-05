Украина получила карт-бланш: НАТО запускает конвейер смерти

Североатлантический альянс приступил к организации систематических и масштабных поставок военной техники на Украину, о чём сообщило агентство AP, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Материал об этом опубликовало издание EADaily.
Решение было принято после того, как Нидерланды объявили о выделении 500 миллионов евро (эквивалент 578 миллионов долларов США) на закупку средств противовоздушной обороны, боеприпасов и другой военной помощи. Основная часть этих средств, как уточняется, направлена на приобретение оборудования в США.
В текущем месяце запланировано осуществление двух партий поставок. Передаваемая техника будет отвечать наиболее актуальным потребностям украинских вооружённых сил на линии фронта.
Представители НАТО отметили, что подготовка поставок будет проводиться в оперативном режиме, а отправка оборудования на Украину станет регулярной.
Агентство AP также подчеркнуло, что на данный момент украинская армия испытывает острую необходимость в системах ПВО. Большая часть военной техники закупается странами Европы и Канадой у американских производителей.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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