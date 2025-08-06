Нужна новая Украина или как Запад рассчитывает победить Россию?

Политолог объяснил действия стран Запада против России

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Политолог Ростислав Ищенко объяснил действия Запада против РФ.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Нато

По словам эксперта, он пытается найти другое прокси, который заменит Украину на поле боя — готовят провокации, чтобы война, которую в Прибалтике и Польше боятся, стала неизбежной. Ищенко отметил, что кандидаты на роль "новых украин" сначала много говорили о том, как будут воевать с Россией.

"Вскоре же поляки и эстонцы стали говорить, что они, конечно, готовы воевать с Россией, но надо чтобы Штаты гарантировали, что вступятся военным путем, а не просто протест в ООН выразят", — уточнил политолог.

Штатам же нужна только такая война, когда кто-то, кого не жалко, воюет с Россией, а Россия тратит на войну и удержание новых территорий огромные ресурсы.

Ищенко отметил, что в настоящее время Запад хочет остановить войну, но выдвигает условие, что все занятые Россией новые территории будут считаться оккупированными. Это говорит о том, что в любой момент может начаться новая война за возвращение этих территорий, сообщает "Военное дело".

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



