Зеленский потребовал смелости от РФ — но сам боится самого главного: в ГД ответили Киеву

В Госдуме жестко ответили на заявление Зеленского о смелости РФ для переговоров

Заявление Владимира Зеленского не вызывает доверия и не предполагает конструктивного диалога. Об этом Pravda.Ru сказал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова Зеленского о "смелости" РФ, аналогично Украине, пойти на переговоры.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Ранее Зеленский заявил: "Украина не боится переговоров и ожидает такой же смелости от России".

Колесник считает, что высказывание Зеленского не отражает реального намерения урегулировать конфликт.

"Какие-то слова довольно странные. Какой смелости ожидается от России, о чем хочет говорить Зеленский?", — задался вопросом парламентарий.

Он напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, но участие президента возможно только при наличии конкретных и согласованных условий.

Он отметил, что прямой диалог с Зеленским не имеет смысла, учитывая его сомнительную легитимность и отсутствие реальных полномочий.

Колесник подчеркнул, что реальные переговоры должны предусматривать участие третьей стороны, в частности, США.

"Обязательно должна быть третья сторона, и во всяком случае Соединенные Штаты. Потому что сейчас переизберут Зеленского, а следующий скажет: 'А с кем подписывали? С нелегитимным президентом?'", — напомнил парламентарий.

По его словам, мир возможен, но только на условиях, которые учитывают реальное положение дел на фронте.

"Мы не против того, чтобы положить конец войне. Но надо понимать, что договариваются с сильным, а слабым диктуют условия", — отметил он.

Колесник также заявил, что украинская сторона должна быть готова принять российские условия, чтобы разговор имел смысл.