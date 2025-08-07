Что скрывается за мясными штурмами ВСУ: детали пугающей жестокостью тактики

Украина использует тактику мясных штурмов, бросая плохо подготовленных бойцов на укрепления ВС РФ. Ситуацию в зоне СВО прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru.

Кнутов пояснил, что тактика мясных штурмов применяется украинской армией в различных районах, в том числе в Сумской области и на Покровском направлении.

"Тактика "мясных штурмов" заключается в том, что на укрепления противника бросаются плохо подготовленные военнослужащие в большом количестве. Основная задача – парализовать оборону другой, противоположной стороны", — отметил эксперт.

По его словам, после таких атак ВСУ вычисляют огневые точки и уязвимые места, после чего в бой идут более опытные бойцы и спецназ. Это позволяет украинской армии сдерживать продвижение российских войск.

"Военнослужащих, которых хватает ТЦК на улице, отправляют на примитивную подготовку, а затем сразу направляют на фронт, причем в качестве штурмовых подразделений, членов штурмовых групп. Без должной подготовки массово гибнут либо получают ранения", — указал Кнутов.

Кнутов напомнил о больших потерях ВСУ в ходе вторжения в Курскую область и обратил внимание на скопление украинских сил на границе.

"Во время Курской авантюры было потеряно Украиной более семидесяти тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А цель, собственно говоря, не достигнута", — напомнил он.

Эксперт также отметил, что удары по сосредоточению войск ВСУ наносятся российской авиацией и артиллерией, что также приводит к потерям личного состава.