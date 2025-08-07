Сценарий перемирия опаснее новых санкций: подводные камни грядущих переговоров

Военный эксперт назвал подводный камень грядущих переговоров Путина и Трампа

Сценарий заморозки конфликта в зоне СВО выгоден Западу, но противоречит интересам России. Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа прокомментировал военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с Pravda.Ru.

Бижев считает, что Россия продолжит действовать по собственной стратегии, независимо от содержания переговоров между президентом РФ и президентом США Дональдом Трампом.

"То, о чем президент Соединенных Штатов Америки с нашим президентом говорили, мы не знаем и не узнаем. А то, что линия нашего Верховного главнокомандующего непоколебима, цели и задачи, которые он поставил перед началом СВО, он будет доводить до конца", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что интересы России не совпадают с интересами США и НАТО, а потому давление на Москву будет продолжаться.

"Будут нас склонять всеми правдами и неправдами, чтобы мы приняли пожелания стран НАТО и Америки. Больше всего их волнует это. Тем более что Украина войну проигрывает", — добавил он.

По словам Бижева, заморозка конфликта сыграет на руку Западу.