Военкор Стешин объяснил, зачем иностранные наемники продолжают ехать в зону СВО

Наемники в зоне СВО представляют страны практически со всего мира и участвуют в боевых действиях в формате современной войны. Актуальную ситуацию с иностранными военными в беседе с Pravda.Ru прокомментировал спецкорреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

По словам Стешина, иностранные наемники находятся в зоне СВО с первых дней. При этом, как отмечает военкор, характер боевых действий значительно изменился — практически отсутствует физический контакт между сторонами, а стрелковое оружие применяется крайне редко.

"Они все время присутствовали с первых дней. То есть сейчас форма войны такая, что физического контакта практически нет с противником. То есть стрелковое оружие применяется крайне редко. 80-90% ранений – это осколочные. Либо артиллерия, либо осколки от сбросов", — пояснил Стешин.

Он уточнил, что фиксировать присутствие иностранных боевиков удается в основном по радиоперехватам. При этом география крайне широка — от Португалии до Южной Америки.

"В принципе, представлен весь мир можно сказать совершенно точно. От Португалии до Южной Америки", — отметил он.

Стешин полагает, что многие едут не ради денег, а для боевой стажировки, поскольку речь идет о совершенно новой форме войны, в которой противники контролируют тыл на десятки километров без физического присутствия.

"Я думаю, именно вот в таком порядке и так приезжают наемники буквально на стажировку", — добавил он.

Он подчеркнул, что наемники, как и все участники конфликта, управляют дронами, удерживают позиции, работают в составе минимальных штурмовых групп — теперь это всего два-три человека.

По его словам, вербовочные каналы налажены, а власти западных стран явно не препятствуют отъезду граждан в зону боевых действий, в отличие от ряда государств СНГ.