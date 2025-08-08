Тактика клещей сработала: как ВС РФ зажали ВСУ в смертельный капкан

Военный эксперт Липовой: группировка ВСУ под Константиновкой фактически в огневом котле

Окружение украинской группировки под Константиновкой усиливает моральный дух российских войск и демонстрирует превосходство нашей тактики. Ситуацию c попадением бойцов ВСУ в "огневое кольцо" в регионе в беседе с Pravda.Ru прокомментировал военный эксперт, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в огневом кольце на Константиновском направлении оказались около 600 украинских военнослужащих. Сообщалось, что ВСУ замкнулись между селами Александра-Калиново и Клебан-Бык в зоне диаметром 7 на 4 км.

По словам Липового, украинская группировка фактически оказалась в огневом котле: территория, по которой ранее осуществлялись ротации и снабжение, теперь контролируется российскими силами.

"Это кольцо, которое сжималось, группировалось. Сначала были "клещи", сначала были обхваты слева, справа. Сейчас фактически положение наших войск, позволяющее полностью окружить эту группировку, но не в плотное кольцо, как это в обычном понимании, а часть местности, которая находится под огневым контролем", — пояснил эксперт.

По его мнению, ситуация имеет важное тактическое значение для России.

"Честно, если брать с тактической точки зрения, это для нас значимое событие. Мы в очередной раз доказали киевскому режиму, доказали НАТО, которая стоит за киевским режимом, полностью управляет, то, что наша военная наука лучше, наша тактика лучше, наша армия лучше обучена", — отметил он.

Также эксперт предположил, что Киев может пойти на крайние меры, чтобы не допустить сдачи окруженных.