Тактика клещей сработала: как ВС РФ зажали ВСУ в смертельный капкан

2:07
Силовые структуры » Военные новости

Окружение украинской группировки под Константиновкой усиливает моральный дух российских войск и демонстрирует превосходство нашей тактики. Ситуацию c попадением бойцов ВСУ в "огневое кольцо" в регионе в беседе с Pravda.Ru прокомментировал военный эксперт, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в огневом кольце на Константиновском направлении оказались около 600 украинских военнослужащих. Сообщалось, что ВСУ замкнулись между селами Александра-Калиново и Клебан-Бык в зоне диаметром 7 на 4 км. 

По словам Липового, украинская группировка фактически оказалась в огневом котле: территория, по которой ранее осуществлялись ротации и снабжение, теперь контролируется российскими силами.

"Это кольцо, которое сжималось, группировалось. Сначала были "клещи", сначала были обхваты слева, справа. Сейчас фактически положение наших войск, позволяющее полностью окружить эту группировку, но не в плотное кольцо, как это в обычном понимании, а часть местности, которая находится под огневым контролем", — пояснил эксперт.

По его мнению, ситуация имеет важное тактическое значение для России.

"Честно, если брать с тактической точки зрения, это для нас значимое событие. Мы в очередной раз доказали киевскому режиму, доказали НАТО, которая стоит за киевским режимом, полностью управляет, то, что наша военная наука лучше, наша тактика лучше, наша армия лучше обучена", — отметил он.

Также эксперт предположил, что Киев может пойти на крайние меры, чтобы не допустить сдачи окруженных.

"Так как сдаваться приказа для них нет, им запрещено сдаваться, значит, не исключена такая ситуация, когда другие подразделения киевского режима будут уничтожать своих же, только для того, чтобы они не попали в плен к нашим подразделениям", — заключил Липовой.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
