Политолог Ищенко: 80 лет США и Япония игнорируют ключевой факт о Хиросиме и Нагасаки

Политолог Ростислав Ищенко назвал причину, по которой Токио и Вашингтон стараются не вспоминать о ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые произошли 80 лет назад.

Эксперт уверен, что в США не переписывают историю по вопросу атомных бомбардировок, но и не говорят о том, кто бомбил Токио.

"СССР тоже в свое время не говорил, кто сжег Хатынь. Все считали, что это сделали немцы и лишь потом узнали, что на самом деле это сделали бандеровцы. СССР не упоминал этого исходя из концепции дружбы народов", — отметил Ищенко.

Сейчас же США и Япония союзники, которые только отмечают трагическое событие в их общей истории, пишет "Военное дело".

"Вот если США и Япония поссорятся, тогда японцы сразу вспомнят, кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки", — сказал Ищенко.

По его словам, государствам вспоминать это невыгодно.

"Что касается американского заявления о якобы необходимости бомбардировок, которые помогли закончить войну и сохранить тысячи жизней, то в 1945 году американцы исходили из того, что ядерная бомбардировка ускорит капитуляцию Японии и армии США не придется высаживаться на японских островах", — подчеркнул Ищенко.

В те же годы в США подсчитали, что высадка их войск и последующие боевые действия унесут жизни минимум 150 тысяч американцев и почти миллиона японцев.

