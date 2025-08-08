Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Патроны есть, а солдат нет: что стоит за дезертирством в рядах ВСУ

Военный эксперт объяснил причину массового дезертирства в рядах ВСУ
2:02
Силовые структуры » Военные новости

Украинцы не хотят воевать за интересы НАТО и США, поэтому массово бегут из армии. Таким образом полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ситуацию с дезертирством в рядах ВСУ.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Литовкин отметил, что не располагает точной статистикой по дезертирству в украинской армии, однако сам феномен, по его словам, не вызывает сомнений. По его мнению, причина в том, что граждане Украины не хотят умирать за чуждые им цели.

"То, что дезертирство там есть, понятно, что люди не хотят воевать за чуждые им интересы, не хотят жертвовать своей жизнью за интересы НАТО и Соединенных Штатов", — подчеркнул Литовкин.

Он добавил, что украинские военные осознают, чьи интересы реально защищают, и не хотят быть частью этого конфликта.

"Они понимают, что они защищают не Украину, а что украинская армия под руководством вот этой клики бандеровской воюет за интересы Соединенных Штатов и их западных союзников", — пояснил эксперт.

Литовкин также напомнил, что к дезертирству можно отнести не только бегство с поля боя, но и массовый выезд граждан за границу.

"Там 7 миллионов украинских беженцев, 3 миллиона где-то в России. Это же тоже те же дезертиры с поля боя", — отметил он.

По его словам, украинцы не верят в власть, которая долгие годы эксплуатировала народ и провоцировала коррупцию, что дополнительно деморализует военных. Он подчеркнул, что низкий боевой дух напрямую влияет на исход боевых действий.

По мнению эксперта, боевой дух ВСУ сейчас крайне низкий.

"Боевой дух украинской армии в связи с массовым дезертирством, один из показателей этого боевого духа, чрезвычайно низок и чрезвычайно высок у нашей армии, которая держит одну победу за другой", — подытожил он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
