Секретный орден для ЦРУ: кому предназначалась советская медаль в Белом доме

Президент России Владимир Путин передал американскому спецпредставителю Стиву Уиткоффу советскую награду — орден Ленина, предназначенный для сотрудницы Центрального разведывательного управления США Джулиан Галлины, занимающей пост заместителя директора по цифровым инновациям.
Об этом сообщило издание CBS News, ссылаясь на свои источники. Награда была вручена в память о её сыне Майкле, который погиб в 2024 году на территории Украины, участвуя в боевых действиях на стороне российских войск.
Пока неизвестно, дошла ли эта награда до адресата, уточняет телеканал.
Передача ордена состоялась во время визита Уиткоффа в Россию, который прошёл на этой неделе.
Ранее представители ЦРУ отмечали, что смерть молодого человека, страдавшего от проблем с психическим здоровьем, не имеет отношения к вопросам национальной безопасности. Источники CBS News также указали, что нет никаких свидетельств вербовки погибшего российскими властями. Кроме того, по их данным, в Кремле не были осведомлены о его родственных связях на момент возвращения тела на родину.
Орден Ленина, учреждённый в советское время, вручался за исключительные заслуги и достижения, в том числе гражданам других стран.
О́рден Ле́нина — высшая государственная награда СССР, учреждённая постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета СССР от 6 апреля 1930 года.
