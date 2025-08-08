Полмиллиона призраков: Ищенко раскрыл страшную правду о ВСУ

Ростислав Ищенко: реальные потери ВСУ превышают 3,5 тысячи в день

Политолог Ростислав Ищенко поделился своими оценками относительно потерь и текущей численности украинских вооружённых сил.

По его словам, ежедневные сводки Министерства обороны России сообщают о ликвидации более полутора тысяч украинских военнослужащих, но эта цифра отражает лишь стандартные данные с фронта. Об этом он сказал в интервью изданию "Военное дело".

Он отметил, что реальные потери могут быть значительно выше, так как подсчитать всех погибших невозможно. Например, если дрон атакует укрытие, в котором находились двое солдат, их учитывают, но сколько человек уже было внутри до удара, остаётся неизвестным.

Аналогично, при использовании управляемых авиабомб, наносящих удары по местам дислокации украинских подразделений, точное число жертв установить не удаётся.

Ищенко подчеркнул, что точных данных о потерях украинской армии нет, однако, по его мнению, ежедневно гибнет гораздо больше людей, чем указано в стандартных отчётах. Это подтверждается и украинской стороной, которая признаёт, что не успевает восполнять войска, отправляя на передовую около тысячи человек в день. При этом, как указал аналитик, некоторые украинские источники считают, что в месяц на фронт направляется лишь 20 тысяч новых бойцов, тогда как потери составляют около 40 тысяч.

Кроме того, эксперт обратил внимание на проблему дезертирства, отметив, что, по данным украинской стороны, число дезертиров достигает полумиллиона человек. С учётом всех факторов, включая раненых, по его оценкам, российские войска ежедневно выводят из строя от 3,5 до 5 тысяч украинских военнослужащих.

Ищенко также напомнил, что в 2023–2024 годах Украина ежегодно мобилизовывала по 350 тысяч человек, а в 2025 году за семь месяцев удалось призвать лишь около 150 тысяч. Таким образом, за неполные три года общее число мобилизованных составило около 850 тысяч человек.

При этом в 2022 году, согласно украинским данным, численность армии была увеличена с 250 тысяч до 950 тысяч, что в сумме даёт около 2 миллионов человек.

По информации, подтверждённой западными источниками, на данный момент украинская армия потеряла около миллиона человек погибшими и ещё 500 тысяч — в результате дезертирства.

Таким образом, в строю остаётся примерно полмиллиона военнослужащих. Из них, как отметил аналитик, около 350 тысяч находятся непосредственно на линии фронта, а остальные 150 тысяч дислоцированы в тылу. Эта нехватка личного состава, по его мнению, позволяет российским войскам ускорять наступление, используя численное превосходство для растягивания линии фронта, что приводит к появлению всё большего числа уязвимых участков, которые украинская сторона не в состоянии укрепить.

