Координатор николаевского подполья сообщил об эвакуации в Херсоне

В Херсоне наблюдается необычная активность, которая может указывать на подготовку к серьёзным военным действиям.

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, российская авиация усилила удары по автомобильному мосту, а в самом городе началась эвакуация мирного населения. Возникает вопрос: неужели началась операция по захвату Херсона? Материал об этом публикует "Царьград".

Аналитики в последнее время всё чаще обсуждают возможность скорого наступления на город. Они отмечают, что российские силы стремятся разрушить автомобильный мост, чтобы предотвратить переброску украинских подкреплений, а также уничтожить укрепления ВСУ, расположенные на острове в русле Днепра. Американский телеканал CNN передал информацию о том, что в ближайшие недели в Херсоне может быть высажен российский десант.

Тем временем в самом городе местные власти призывают жителей покинуть район "Корабел" из-за повреждений моста. Глава так называемой "Херсонской областной военной администрации" Александр Прокудин обратился к населению с соответствующим призывом.

Лебедев в беседе с журналистами отметил, что усиление активности российских войск в этом регионе, скорее всего, связано с попытками предотвратить возможное контрнаступление украинской армии, а не с непосредственным захватом города.

Он указал, что Украина, как и в прошлом году, может планировать наступление в августе, чтобы добиться территориальных успехов перед зимой. Российские силы, по его мнению, сосредоточены на уничтожении украинских резервов, чтобы сорвать эти планы. Как только угроза контрнаступления исчезнет, российские войска, вероятно, сами перейдут в наступление, которое может быть направлено на Херсон, Сумы или Одессу.

Лебедев также предположил, что штурм через Днепр остаётся наиболее вероятным сценарием, который может начаться внезапно. Однако, если украинские войска решат форсировать реку, российская сторона, по его мнению, может использовать это для ответного наступления, что позволит войти в Херсон и Николаевскую область на плечах отступающих сил.

Кроме того, существует вероятность наступления на Кривой Рог с одновременным ударом с севера и востока, как это было во времена Великой Отечественной войны. Лебедев считает, что такой сценарий может реализоваться уже этой осенью, если не произойдёт непредвиденных обстоятельств.

Что касается эвакуации, она действительно проводится, но, как отметил Лебедев, многие жители не хотят покидать свои дома, понимая, что на подконтрольной Украине территории о них никто не позаботится. Те, у кого есть возможность, остаются в городе, а некоторые продолжают оказывать помощь российским войскам.

Одной из ключевых проблем для наступления на Херсон остаётся река Днепр, которая отделяет город от российских позиций. Лебедев указал, что разрушение моста, связывающего район "Корабел" с остальной частью города, могло бы позволить российским силам занять эту территорию, закрепиться и создать плацдарм для дальнейших действий.

Военный корреспондент Сергей Воробьёв, в свою очередь, отметил, что высадка десанта в Херсоне возможна, но только в рамках крупной операции, направленной на выход к Запорожью и Николаеву. По его мнению, без такого масштабного наступления любые попытки войти в город малыми силами приведут к значительным потерям. Он также предположил, что российское командование может использовать опыт Великой Отечественной войны при планировании действий в этом регионе.

