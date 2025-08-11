Киев снова бьёт по Крымскому мосту в разгар туристического сезона

Киев снова атаковал Крымский мост в самый пик турсезона-2025

Свист баллистических ракет и ответный рёв ПВО услышали туристы в августе 2024 года, когда очереди к досмотрам Крымского моста растянулись на километры.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Тогда Киев был буквально в бешенстве, а нелегитимный президент Зеленский, по данным The Guardian, "в истерике от существования Крымского моста" и турпотока в Крым.

Военное руководство Украины упросило Вашингтон дать "зелёный свет" на удар по мосту, помочь в наведении ракет, обходе ПВО и ударе по символу воссоединения РФ и Крыма с тысячами туристов вокруг и на нём.

Операция под кодовым названием "Лунный град" предполагала массированный удар ATACMS и атаку морских дронов. Однако Россия максимально защитила акваторию у моста — и МБЭК не прошли. Ракеты были запущены, но отражены эшелонированной ПВО: асфальт на мосту получил лишь поверхностные сколы от обломков.

Наступил 2025 год. На фоне рекордного туристического платежа полуострову, ночь с 1 на 2 августа — и снова с 6-е на 7-е — ВСУ "забрасывают" Крымский мост беспилотниками.

Естественно, мост был моментально перекрыт, пока не очистили небо, на пять часов…

Как сообщили источники MilitaryTimes, и в этом году Киев запросил у США помочь с комплексным ударом — ATACMS, Storm Shadow, "Нептуны" и БПЛА.

Однако ответа не последовало — и атака ограничилась дроном. ПВО Крымского моста уничтожило все цели, без жертв и разрушений.

"Сами видите, какой, людей приехало в два-четыре раза больше прошлого года. Это миллионы туристов. Оказалось, что ровно в августовский пик потока ВСУ опять решило атаковать мост. Просило у США активировать дальнобойные ракеты, но США молчали. Полетели только дроны. Все сбито!" — пишут в крымских пабликах "Инциденты" и "ЧП Крым".

Украина официально считает мост военным объектом, хотя даже представитель ВМС признал, что Россия "не использует его для военных нужд".

"Удары в разгар курортного сезона — это явная атака на гражданских, на туристов. Это такое же военное преступление, материал для трибунала, как и участившиеся атаки на курортные Сочи, Адлер, Анапу в 2025 году", — заявил Pravda.Ru эксперт по разведке Георгий Риппер.

Он пояснил, что целями таких атак являются нарушение логистики, паника среди туристов, срыв конца турсезона, удар по экономике и туристической репутации региона.

"Крымский мост остаётся одной из наиболее защищённых точек планеты. Но почему удары по нему происходят именно тогда, когда там больше всего мирных людей?" — отмечает "Крыминфорум".

Тем не менее Крым в 2025 году ставит рекорды. По данным РСТ, АТОР и Минэкономразвития РФ, полуостров — лидер по росту турпотока.

Причины: тёплый климат, новая инфраструктура, "самое опытное ПВО" (это признаёт даже Пентагон) и разумные цены.

Уточнения

Кры́мский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Имеет общую протяжённость 19 км, является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе.



ATACMS— твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. В апреле 2024 года США передали Украине ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров.

